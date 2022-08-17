Самолет рейса Петербург-Екатеринбург два часа кружил над Ладожским озером, выжигая топливо

Вылетевший из Пулково "Суперджет" выжигает топливо над Ладожским озером. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самолет, вылетевший из Петербурга в Екатеринбург, уже два часа кружит в районе Ладожского озера, выжигая топливо. По неизвестной пока причине Sukhoi Superjet 100 не полетел напрямую в столицу Урала, а остался рядом с аэропортом отправления. Сейчас за его перемещениями на сайте «Флайтрадар» смотрят десятки человек.

В петербургском аэропорту Пулково корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что следят за ситуацией и обновляют информацию.

- Комментарий будет в ближайшее время, - пообещали в пресс-службе воздушной гавани.

Самолет возвращается в Пулково. Фото: flightradar24.com

По предварительным данным, у отечественного лайнера возникли технические неполадки, из-за чего было решено не лететь по маршруту, а вернуться в аэропорт вылета.

Судя по треку, самолет пошел на посадку в аэропорт Пулково.

ОБНОВЛЕНО:

Самолет благополучно приземлился в Петербурге.

- В 14:19 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет авиакомпании «Россия», вылетевший ранее в Екатеринбург. На борту находились 89 пассажиров. Во время полета от экипажа поступила информация о некорректной работе датчика механизации крыла. Аэропорт работает в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе Пулково.

Проверку по факту ЧП начала транспортная прокуратура. Пассажиров обещают отправить в Екатеринбург резервным бортом.

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Информацию подтвердили в пресс-службе воздушной гавани (подробности)