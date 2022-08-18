Петербуржцы отдохнут под живую музыку в Tele2 Art Space

Tele2 приглашает петербуржцев и гостей города на концерты живой музыки в пространство Tele2 Art Space на Елагином острове. Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

Tele2 приглашает петербуржцев и гостей города на концерты живой музыки в пространство Tele2 Art Space на Елагином острове. Любителей классики и современных жанров ждут выступления лауреатов международных конкурсов, записи фотепианных фестивалей, лекции о культовых исполнителях.

На площадке оператора Tele2 Art Space все лето бесплатно проводят лекции и мастер-классы, показывают кино и дают концерты. 18 августа в пространстве покажут концерты фортепианного фестиваля «Пианиссимо» — это выступления молодых исполнителей в исторических пространствах по всему миру от Санкт-Петербурга до Санкт-Морица. В рамках проекта гости побывают на виртуальных концертах пианистов Артемия Муна, Константина Емельянова, Александра Доронина.

20 августа гостей площадки Tele2 ожидает киноконцерт от музыкального интеллектуально-развлекательного проекта «Музыка с умом». Под открытым небом зрители посмотрят черно-белую историю 1923 года «Наконец в безопасности!» с одним из влиятельных киноактеров эпохи немого кино Гарольдом Ллойдом в главной роли. Показ пройдет в сопровождении пианиста-тапера Саши Вериш.

21 августа в 19:00 в пространстве выступит скрипач Валентин Ворошилов. Выпускник Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международных конкурсов и экспериментатор в различных музыкальных жанрах сыграет хиты хип-хопа и R&B. В программе неклассической скрипки – Usher, Eminem, Dr. Dre, The Weekend, Justin Timberlake.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

Городские меломаны также смогут посетить двухдневный фестиваль авторской фортепианной музыки «Piano Day 2.0», который пройдет 26 и 27 августа. Мероприятие проводится ежегодно на протяжении шести лет. На сцене выступят современные отечественные композиторы: Infinite Stream, Илья Поляков, Денис Стельмах, Игорь Хабаров, Дарья Шахова, Глеб Колядин. Музыканты порадуют гостей авторскими произведениями в самых разных направлениях: от минимализма до неоклассического джаза.

Все мероприятия площадки проводятся для гостей бесплатно. Подробное расписание концертов, лекций и кинопоказов, а также больше информации о Tele2 Art Space можно найти на art.tele2.ru