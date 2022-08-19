Обманывал старушек, пока мама ходила по музеям: 17-летний турист из Ижевска стал курьером у мошенников в Петербурге

17-летний подросток успел стать преступником за короткую турпоездку в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские нашли и задержали 17-летнего жителя Ижевска, который, приехав в Петербург в турпоездку с мамой и сестрой, решил подзаработать на обмане пенсионерок. Пока его родные осматривали достопримечательности города на Неве, парень устроился курьером к мошенникам.

- В мессенджере подросток нашел предложение, которое обещало 10% от вырученной суммы, чем придется заниматься - понимал, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Парня поймали после синхронного обращения пенсионерок, у которых мошенники выманили в общей сложности 250 тысяч рублей под известным предлогом, что их внучки якобы попали в ДТП и нужны деньги, чтобы откупиться. Доверчивые бабушки отдали последние накопления. Позднее обе написали заявления в полицию

Парень стал курьером, забиравшим деньги у обманутых пенсионерок. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Курьером, забиравшим деньги, оказался тот самый парень из Ижевска. На момент установления его личности, он уже успел уехать домой. Но петербургские оперативники съездили «в гости» и вернули юного помощника мошенников на берега Невы. Теперь парня ждет суд. Учитывая возраст, его оставили под подпиской о невыезде.

Других участников преступной схемы ищет полиция.