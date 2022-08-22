Бизнесвумен Вера Прадченко: «Пока конкуренты урезают меню, мы расширяемся»

Основательница сети «Важная Рыба» рассказала, как санкции влияют на меню и чем заменяют заморские ингредиенты роллов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В том, что бизнес – дело еще как женское, в 2022 году мало кто сомневается. А как насчет бизнеса с нуля? И если по образованию ты... врач? Основательница петербургской сети доставки суши и суши-баров «Важная Рыба» Вера Прадченко на своем примере доказала, что нет ничего невозможного, если напролом идти к мечте.

ИЗ МЕДИЦИНЫ – В ОБЩЕПИТ

– В детстве я мечтала стать сначала фотомоделью, а потом актрисой, как и многие девочки в то время. Но мама настояла, чтобы я шла в стоматологи: стабильно, прибыльно. Я выучилась на медика и работала дантистом много лет. Реализовала первый бизнес-проект – открыла стоматологический кабинет и выстроила процесс под себя. Все было хорошо, мечтала открыть клинику. Но в глубине души чувствовала, что это не мое и что я просто послушная девочка, идущая по указанному родителями пути.

– Психанули и решили все изменить?

– Это произошло неожиданно. В 2013 году муж (ныне бывший) предложил запустить доставку суши и роллов. Я согласилась, мы стали бизнес-партнерами. А потом «Важная Рыба» захватила меня с головой: еда, повара, клиенты, администраторы – столько движухи! К тому же, я и сама гурман. Несколько лет совмещала энергичный бизнес со стоматологией, но в итоге поняла, что хочу заниматься только предпринимательством: мне нравится рисковать и испытывать драйв. Два года назад оставила медицину и теперь посвящаю всю себя тому, что нравится.

– Сложно было начинать?

– Очень! Несколько раз хотелось все бросить. Ведь ни я, ни партнер до этого никогда не были в бизнесе, всему пришлось учиться с нуля. Были проблемы с финансами, копились долги перед поставщиками, а зарплату порой приходилось выплачивать деньгами, заработанными за счет стоматологии. Но партнер поддерживал: «У нас все получится!». И получилось. Благодаря вере в успех. Сегодня вера в успех – одна из составляющих стратегии нашей компании.

ЛОСОСЬ ИЗ МУРМАНСКА, СУШИ-БАРЫ В ОАЭ

– Как «Важная Рыба» изменилась за девять лет?

– Мы сильно расширились. Первые пять лет работал один филиал доставки, теперь их восемнадцать. Из них один – фабрика кухни (центральное производство полуфабрикатов), на базе еще двух открылись суши-бары. Причем в офлайн мы рискнули выйти в ковидное время – хотелось, чтобы у «Важной Рыбы» появилось лицо. В итоге пока у конкурентов гости и курьеры томились в одном зале, у нас на каждой из двух точек уже работали два потока – на обслуживание гостей и на доставку. Локдаун оказался нам не страшен.

– Стало ли больше конкурентов в сфере доставки суши и суши-баров?

– Их много было девять лет назад и много сейчас: суши так же популярны, как пицца. Но с первого дня мы работаем по стратегии «голубого океана» – в другом сегменте, на более требовательного клиента. Мы всегда делали ставку на качество ингредиентов. Наши суши и роллы отличаются от стандартных доставочных и даже ресторанных уникальными сочетаниями вкусов, соусов. Я сама отбираю значимые ингредиенты, согласовываю новые блюда. За гастрономическим вдохновением езжу по городам России и мира, пробую различную кухню. Много новинок рождается благодаря нашему бренд-шефу, который раньше работал за границей. Можно сказать, что мы задаем моду вкуса на суши и роллы.

Привлекаем клиентов ресторанной подачей даже при доставке. У нас крутой сервис, быстрые курьеры, внимательные операторы. А главное классная команда. Я не сразу к этому пришла, но очень важно давать команде свободу, делегировать – тогда люди чувствуют большую ответственность, становятся щепетильнее и погружаются в процесс. Это обеспечивает лучший результат, нежели неусыпный контроль.

– Россия под санкциями. Есть сложности с лососем. Как выкручиваетесь?

– Сейчас ситуация стабилизировалась. Если раньше мы работали только с фарерским лососем, то теперь используем мурманский. Раньше он не дотягивал до нужного уровня, но к ужесточению санкций его качество очень вовремя подтянули. С остальными продуктами проблем нет, разве что они выросли в цене из-за изменений в логистике. Из меню ничего вычеркивать не пришлось.

– Как будете развивать бизнес?

– В планах полностью охватить Петербург, чтобы обеспечить максимально быструю доставку во всех районах. Потом хотим покорить Москву, Сочи и другие крупные города России. Суши-бары будем открывать и в Петербурге, и в других городах – есть идея даже разведать обстановку в Дубае.

Вера Прадченко на своем примере доказала, что нет ничего невозможного, если напролом идти к мечте. Фото: Артем КИЛЬКИН

ПЛАНИРУЙ, ДЕЛЕГИРУЙ, МЕЧТАЙ

– Вы сталкивались со стереотипом, что бизнес не женское дело?

– В окружении нет: сейчас полно бизнесвумен, и более успешных, чем мужчины. Но такой стереотип был в моей голове. Работала с психологами. Сначала старалась перейти на мужской стиль управления, а когда отточила его до идеала, поняла, что ошибалась. Жесткий формат – это и тяжело для самого руководителя, и менее продуктивно для команды.

– Как женщине совмещать бизнес с личной жизнью?

– Главное уметь планировать и делегировать. У меня есть четкий график, причем он включает не только работу, но и отдых, спорт, хобби. Не закладывать время на семью, друзей, путешествия – это большая ошибка. Это делает людей несчастными и отбивает всякую мотивацию. А еще важно оставлять в расписании воздух для спонтанных решений.

– Как вы отдыхаете?

– Танцую джаз-панк и вог. Хожу на массаж. Люблю уходовые процедуры. Не представляю жизнь без путешествий. Обожаю осваивать новое (сейчас, например, получаю второе высшее – учусь на психолога). Очень ценю встречи с друзьями.

– Вы основали женский клуб «Пятый элемент». Почему и для чего?

– Когда началась спецоперация, многим было тяжело и страшно, я предложила собрать чат поддержки для женщин в соцсетях. А вскоре этот чат стал клубом. Его члены – бизнесвумен и руководительницы компаний, которые хотят найти новых подруг, обменяться опытом, получить совет. Ведь найти настоящих друзей, просто пройдясь по улице, очень сложно. Сейчас в клубе двенадцать девушек, и всех объединяет стремление расти профессионально и духовно.

Мы встречаемся пять раз в месяц. Обычно это две лекции о бизнесе, два расслабляющих мероприятия (завтра идем в спа, а в следующем месяце – на танцы). Периодически проводим лекции по психологии. И еще на базе клуба действует секс-школа.

– О чем мечтаете?

– Хочу, чтобы «Важная Рыба» стала всемирно известной компанией. Чтобы «Пятый элемент» развивался в Петербурге и других городах России, ведь в нашей стране столько уникальных девушек! Планирую запустить бренды одежды и косметики. Ну, а мечту стать актрисой и фотомоделью я отчасти воплотила в своих соцсетях.

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– Какое ваше любимое блюдо?

– Обожаю лосось – тартар, сашими. Люблю тартар из говядины или морепродуктов. Креветки во всех видах. А вот десерты не ем, хотя по роду службы приходится: в нашем меню сладкие блюда просто отвал башки.