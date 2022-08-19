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Наука19 августа 2022 9:15

Полярная сова, олень и медведь поселились в Петропавловской крепости

В Петербурге открылся Арктический салон
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
В Петербурге открылся Арктический салон.

В Петербурге открылся Арктический салон.

Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Первый в истории Петербурга Арктический салон открылся в Петропавловской крепости. Торжественная часть началась с выступления музыкантов. А во дворе Петропавловки участников и гостей салона встречали полярная сова, олень и медведь - в теории белый, но тут он был серебристым и «кубическим», как и две другие скульптуры обитателей крайнего Севера.

- Салон призван показать роль Петербурга в развитии Арктики. Это земля с большим культурным и экономия потенциалом. Город важен в освоении Дальнего Востока и Арктики, именно тут строился первый ледокольный флот, здесь реализуются большинство исследовательских проектов по Арктике, - заявил в приветственной речи министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он подчеркнул, что Россия заинтересованы в гармоничном развитии Арктики.

В Петропавловке поселились медведь...

В Петропавловке поселились медведь...

Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Слова приветствия по случаю открытия салона произнес и губернатор города на Неве:

- Роль нашего города в развитии северных регионов России сегодня как никогда значима. Наши предприятия участвуют во многих арктических проектах. Вузы готовят кадры. У нас работает флагман отечественной полярной науки –Институт Арктики и Антарктики, - заявил глава Петербурга.

Александр Беглов также отметил, что город является центром сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера. Все вместе это делает Петербург «драйвером» развития арктического региона.

...полярная сова...

...полярная сова...

Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

А ровно в полдень прогремел выстрел пушки Петропавловской крепости. В честь открытия салона его произвели вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев и Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Отметим, что в рамках салона на территории крепости открыты десять «полярных станций», которые показывают, что такое полярная экспедиция и демонстрируют новинки техники.

...и северный олень.

...и северный олень.

Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

В рамках станции «Деловая Арктика» будет обсуждаться цифровизация районов Крайнего Севера. А посетителям расскажут об арктическом туризме, покажут арктическое кино и пригласят поучаствовать в квестах и мастер-классах на тему Арктики и народов Севера.

Салон продлится три дня.

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