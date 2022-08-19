Полярная сова, олень и медведь поселились в Петропавловской крепости

В Петербурге открылся Арктический салон. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Первый в истории Петербурга Арктический салон открылся в Петропавловской крепости. Торжественная часть началась с выступления музыкантов. А во дворе Петропавловки участников и гостей салона встречали полярная сова, олень и медведь - в теории белый, но тут он был серебристым и «кубическим», как и две другие скульптуры обитателей крайнего Севера.

- Салон призван показать роль Петербурга в развитии Арктики. Это земля с большим культурным и экономия потенциалом. Город важен в освоении Дальнего Востока и Арктики, именно тут строился первый ледокольный флот, здесь реализуются большинство исследовательских проектов по Арктике, - заявил в приветственной речи министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он подчеркнул, что Россия заинтересованы в гармоничном развитии Арктики.

В Петропавловке поселились медведь... Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Слова приветствия по случаю открытия салона произнес и губернатор города на Неве:

- Роль нашего города в развитии северных регионов России сегодня как никогда значима. Наши предприятия участвуют во многих арктических проектах. Вузы готовят кадры. У нас работает флагман отечественной полярной науки –Институт Арктики и Антарктики, - заявил глава Петербурга.

Александр Беглов также отметил, что город является центром сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера. Все вместе это делает Петербург «драйвером» развития арктического региона.

...полярная сова... Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

А ровно в полдень прогремел выстрел пушки Петропавловской крепости. В честь открытия салона его произвели вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев и Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Отметим, что в рамках салона на территории крепости открыты десять «полярных станций», которые показывают, что такое полярная экспедиция и демонстрируют новинки техники.

...и северный олень. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

В рамках станции «Деловая Арктика» будет обсуждаться цифровизация районов Крайнего Севера. А посетителям расскажут об арктическом туризме, покажут арктическое кино и пригласят поучаствовать в квестах и мастер-классах на тему Арктики и народов Севера.

Салон продлится три дня.