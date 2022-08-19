Сказочно красивое северное сияние запечатлели на фото в Ленинградской области

В Ленобласти запечатлели безумно красивое аметистовое полярное сияние / Фото: Астро фото болото

В Ленинградской области прошло сказочной красоты северное сияние. В ночь на 19 августа 2022 года небо над регионом озарилось невероятными цветами: аметистовым, фиолетовым, пурпурным. Охотники на "Аврору" полночи выжидали подходящего момента на острове Гогланд, самой западной точке Ленобласти, чтобы сделать волшебные снимки.

- Экспедиция на остров готовилась около двух месяцев, была вероятность не сделать снимки из-за облачности, но уникальный микроклимат острова позволил понаблюдать небольшую активность, - рассказали в группе "Астро Фото Болото".

Небо сказочной красоты / Фото: Астро фото болото

Снимки делала петербурженка Наташа Крапкина. Затонувшее судно на фоне - это судно Леонид Демин, которое штормом выкинуло на мель 30 декабря 2003 года.

Сезон северного сияния в Петербурге и Ленинградской области начался совсем недавно. С начала августа жители города уже несколько раз были свидетелями таинственного явления - дыхания солнца.

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