Где-то на белом свете: на Арктическом салоне в Петербурге гуляли медведи и обсуждались исследования климата

Медведям Арктического салона стойко выдержали петербургскую жару. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

В Петропавловской крепости открылся первый Арктический салон, от и до организованный городом. Все в нем оказалось пропитано духом тесной связи между Петербургом и полярным регионом. Именно с берегов Невы начинали свой путь легендарные северные экспедиции, здесь же строился первый ледокольный форт, здесь же и продолжают возводить ледоколы, плавучие атомные электростанции, исследовательские суда. И, конечно, в Петербурге реализуют массу научных и инновационных проектов по освоению Арктики.

АРКТИЧЕСКАЯ ЖАРА

Погода в день открытия салона, 19 августа, упорно сопротивлялась тому, чтобы его арктический дух принес хотя бы временную символическую прохладу. Петербург встретил событие 32-градусной жарой. Но открытие все равно собрало массу зрителей и внимания. А посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заметил во время своего выступления, что во многих районах Арктики сейчас такая же жаркая погода.

По территории Петропавловки расставили "снежные иглу". В них развлекают ребятишек, рассказывают про туристические маршруты, проводят квесты. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

– Мы должны думать об изменении климата, мы должны развивать научное сотрудничество в этой сфере. Но необходимые компетенции для развития арктического региона смогут работать, только если Арктика останется зоной мира, сотрудничества, низкой политической напряженности, – заявил Корчунов.

Салон, по словам главы комитета по делам Арктики Германа Широкова, постарались сделать разносторонним – чтобы и важным дядям в костюмах было что обсудить, и детям было интересно осматривать площадку. Поэтому крепость на три дня превратилась в поле для «полярных станций», среди которых встречались дружелюбные белые медведи.

СНЕЖНЫЕ ИГЛУ И МЕДВЕДИ

В одном из шатров, похожем на снежный иглу, гостям рассказывали про точки, связывающие Петербург с Арктикой, и предлагали тематический маршрут. Например, прогуляться до ледокола «Красин», зайти в музей Арктики и Антарктики или найти на Свердловской набережной скульптуру спящего северного олененка.

На выставке можно было почувствовать северный быт на себе, а на квесте - узнать любопытные факты об Аркткие. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

В другом «снежном иглу» веселили ребятню – с малышами играли и рассказывали им простые и любопытные факты про Арктику. В третьем проводили квесты по территории крепости, в Атриуме показывали арктические документальные и художественные фильмы, на берегу выставили технику, произведенную на петербургских предприятиях специально для суровых климатических условий. Отдельную локацию отдали под деловые сессии, где участники обсуждали, как обеспечить связью людей из далеких северных районов и выстроить там надежные телекоммуникации.

Гвоздем салона, пожалуй, можно считать интерактивную выставку. В зале собрали более 60 экспонатов, связанных с освоением Арктики: и «интерьеры» ледокола, и макет новейшей навигационной системы, и бытовые предметы чукчей и ненцев, и судоходный тифон, который знают лишь по протяжному корабельному гудку. На выставке с гостями дружелюбно беседовал робот Олег – тот самый, что трудился на петербургском международном экономическом форуме. В этот раз Олег сыпал интересными фактами об арктических животных и климате. Словом, отлично подготовился к салону.

С гостями салона беседовал робот Олег, знакомый многим по ПМЭФ. Он сыпал интересными фактами об Арктике. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Как рассказал журналистам директор ФГБУ «Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт» Александр Макаров, без свежих научных исследований в Арктике невозможно эффективно и безопасно работать. Поэтому Петербург уже построил планы на ближайшее время.

– Буквально 1 сентября из Петербурга должна выйти водостойкая платформа и возобновить эпоху высокоширотных дрейфующих исследований в Арктике. Мы получим новые данные об изменении климата, что сейчас крайне необходимо, потому что Арктика активно развивается и меняется, – отметил Макаров.

На интерактивной выставке собрали массу интересных экспонатов: интерьеры ледокола, макеты судов, бытовые предметы северных народов. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Большие задачи город ставит и по части экономического сотрудничества с северными регионами. По словам главы комитета по делам Арктики Германа Широкова, в июле ведомству удалось заключить с архангельскими предприятиями три контракта на десятки миллионов рублей, обсудив вопросы импортозамещения.

– Взаимное сотрудничество дает Петербургу новые контракты, а это и новые налоговые поступления в казну, и новые рабочие места, а значит развитие города, – подчеркнул Широков.