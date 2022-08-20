«На вид ребенку 2-3 года». Волонтеры неделю ищут родных мальчика, найденного в Новом Девяткино

За эти дни родные мальчика так и не объявились ФОТО: vk.com/lizaalert_piter

Листовки с просьбами о помощи в поисках людей появляются чуть ли не каждый день. Кто-то ищет заблудившихся в лесу родственников и друзей, кто-то детей, не вернувшихся во время домой, но сейчас у волонтеров поисково-спасательного отряда "Лиза-Алерт" в Петербурге другая и весьма необычная задача. Они уже неделю ищут родных потерявшегося мальчика.

- 13 августа был найден мальчик в деревне Новое Девяткино Всеволожского района ленинградской области. На вид ребенку 2-3 года. Мальчик темноволосый с темно-карими глазами, нормального телосложения, - говорится в ориентировке поиска.

Когда малыша нашли, на нем была бежевая футболка и такого же цвета колготки. С того момента прошло уже больше недели, но за ребенком так никто и не пришел. Родственники не выходят на связь, а найти их самостоятельно пока не удается. Поэтому волонтеры просят всех, кто знает что-то о судьбе мальчика или его родных, сообщить им. Сделать это можно по контактным телефонам, указанным в ориентировке, или через группу ВКонтакте.

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