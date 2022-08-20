«Дежурим ночами, чтобы не умерла»: Под Петербургом спасают истощенную лису Веревочку, поселившуюся на детской площадке

Хищницу нарекли Веревочкой и стараются спасти ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Истощенная лиса нашла свое спасение в поселке Янино Ленинградской области. Местные жители нарекли рыжую красавицу Веревочкой и-за облезлого хвоста и изо всех сил стараются уберечь. Бедолагу они подкармливают и караулят ночами, но все равно боятся, что ее ждет такая же участь, как и трех предыдущих хищниц, искавших приют среди людей. Жители Янино обратились за помощью к "КП-Петербург", чтобы сохранить жизнь всеобщей любимицы.

- Лисы к нам бегают еще с зимы, потому что кормовой базы для них совсем не осталось из-за застройки района. Мы пытаемся им помочь, как можем. Куда с соседями только не писали, даже звонили в Москву в центр помощи лисам, те ответили, что отловом не занимаются. Если сами поймаем, то они примут, - вздыхает местная жительница Оксана Герт.

Лисы приходят в Янино в поисках еды ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Так, одна за другой те, кого в баснях называют самыми хитрыми, от безысходности поселяются во дворах поселка. Жители уже привыкли, а лисы в поисках пропитания становятся совсем ручными. Их кормление успело стать своеобразным ритуалом для местных, но все чаще с всеобщими любимицами приходится трагически прощаться. Жизнь в непривычных городских условиях губит хищников.

- Одна повредила лапу и скончалась, другую сбила машина, третья исчезла, думаем, что отравилась - у нас часто травят собак, - вздыхает Оксана в разговоре с "КП-Петербург". - Сейчас осталась только одна Веревочка. Она истощенная, плохо выглядит, шерсти совсем нет. Людей не боится вообще, иногда спит в детских песочницах.

Лесная красавица ночует в песочнице на детской площадке ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

При виде истощенной от голода "королевы леса", которая бродит по дворам, пройти мимо соседи не смогли. Собрали группу зоозащитников и занялись отловом.

- Жалко Веревочку, без помощи людей точно погибнет, как и ее собратья. Поэтому соорудили ловушку, приманку положили, дежурили ночами каждый по 2-3 часа, но ничего не вышло. Нам опыта в таких вещах не хватает и помощи профессионалов, - говорит девушка.

Соседи надеются, что огласка поможет найти опытных людей, способных помочь Веревочке вернуться к привычной жизни в диких условиях. Ну а пока неравнодушные жители Янино продолжают подкармливать красавицу куропатка, кроликами и да караулить по ночам.

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