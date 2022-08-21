Фиксики, главный ингредиент майонеза и покорение Дальнего Востока: о чем говорили читатели «Комсомольской правды» на «Книжных аллеях»

На «Книжных аллеях» прошел интерактивный вечер с «Комсомолкой». Фото: Анастасия Андронова

Петербург не только культурная столица, но и самая читающая. Именно поэтому в центре города на Неве все лето востребованы «Книжные аллеи». «Комсомольская правда» не прошла мимо и устроила свой тематический вечер для петербуржцев и гостей города.

Началась программа «Комсомолки» с небольшой вкусной викторины: читатели отвечали на каверзные вопросы ведущего о различных кухнях мира. Не все вопросы были лёгкими. Так, например, некоторые гости «Книжных аллей» не знали, что главный ингредиент майонеза — это горчица. Зато знала одна из читательниц «КП». Она и другие самые эрудированные слушатели получили в подарок кулинарные книги от издательского дома «Комсомольской правды».

«Комсомолка» провела презентацию своих изданий в центре Петербурга Фото: Мария Андреева

Дальше гостей ждал познавательный рассказ шеф-редактора «Комсомолки» — Евгения Сазонова, автора серии книг «Географические энциклопедии». Беседа началась с просмотра документального фильма, снятого во время одной из экспедиций, где побывал автор. Затем Евгений рассказал о своих путешествиях, которые легли в основу книг «Первопроходцы Дальнего Востока», «Шантарские острова», «Тунгусский метеорит» и другие.

Гости активно участвовали в беседе — задавали вопросы и интересовались подробностями. Так, у Евгения Сазонова спросили, что для него стало самым запоминающимся в путешествии. Ответ состоял из двух пунктов: встреча с белым медведем и возможность по-настоящему узнать человека.

- В путешествиях сразу понимаешь ценность твоих товарищей, - считает Евгений. - Если в городе он может носить какие-либо маски, то в походах такой возможности нет.

Шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов рассказал о путешествиях, которые легли в основу его книг Фото: Анастасия Андронова

Самым запоминающимся местом автор назвал Шантарские острова и момент, когда он увидел китов. А главной причиной непопулярности туристических маршрутов Дальнего Востока — дорогие билеты и неразвитая инфраструктура.

Евгений вместе с гостями поднял важный вопрос — просвещение подростков о Дальнем Востоке.

- В школе неприлично мало знают о покорении этого региона, - считает Евгений. - Книга «Первопроходцы Дальнего Востока» немного помогает заполнить этот пробел. В планах выдавать эту книгу в школах Москвы, Московской области и Дальнего Востока.

Евгений надеется, что в России начнут снимать фильмы о покорении земель. Ведь по его словам, каждый человек, участвовавший в этом, — настоящий герой.

Не обошлось и без интересных фактов. Евгений рассказал, как на острове Таймыр вместе с учеными из институтов пищевой промышленности проводил эксперимент о влиянии вечной мерзлоты на качество продуктов. Они вырыли новую двухметровую яму в вечной мерзлоте, чтобы заложить туда консервы, военные пищевые рацион, разнообразный алкоголь. В 2050-ом году уже другие ученые оценят - изменилось что-то или нет. К слову, вечную мерзлоту по твердости путешественник сравнил с бетоном.

Не ушли гости презентации без подарков. За самые интересные вопросы они получили в подарок книги с автографом автора.

За лучшие вопросы гости получили в подарок книги с автографом Евгения Сазонова Фото: Мария Андреева

Порадовал вечер с «Комсомолкой» и совсем маленьких посетителей. Завершила программу «КП» на Книжных аллеях викторина о любимых героях мультфильма «Фиксики». Вместе с ребятами мы раскрыли большой секрет, кто такие Фиксики, как и полагается, самые внимательные зрители получили презенты - детские журналы от издательского дома «Комсомольская правда».

Петербург не только культурная столица, но и самая читающая. Фото: Мария Андреева

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