Школьная форма из-за санкций подорожала на 30% в Петербурге

В среднем собрать ребенка в первый класс стоит 13 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До первого сентября остается всего ничего, а родители спешат собрать детей в школу. Особенно квестом это становится для родителей первоклассников, которым приходится все покупать с нуля. По данным портала SuperJob, Петербург занял второе место по тратам на учебные принадлежности, в Северной столице набор обходится в среднем в 13 300 рублей. В сравнении с прошлым годом он подорожал на 30%.

О том, что тетрадки и карандаши теперь стоят больше, говорят и петербургские родители, которые уже собрали своих детей к 1 сентября.

- Проблем с покупкой школьных принадлежностей в Петербурге нет, разве что родители жалуются на подорожание ручек, тетрадей, альбомов. Рост цен не успевает за инфляцией. Некоторые родители вынуждены закупаться на оптовых рынках, где можно купить тетради по 4 рубля за штуку, -

Рассказал «КП - Петербург» Михаил Богданов, председатель ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет».

Но ручки и тетради это не все, что нужно будущему первокласснику. Родители еще вчерашних детсадовцев должны покупать и школьную форму, в каждом учебном заведения свои стандарты и фасоны. В этом году появилась проблема купить костюмы для детей, а все из-за западных санкций.

- Большая часть шьется на российских фабриках, но ткани и фурнитура были импортные. Из-за усложнившейся логистики, костюмы для детей стали стоить дороже процентов на 30, еще и приходится ждать. Потому что фабрики заказывают ткани через Турцию или другие страны, - добавил Богданов.

Ранее мы посчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу, а также рассказали, где продается самая дешевая канцелярия.