30-градусная жара накроет Петербург в последнюю неделю августа

Последняя неделя августа в Петербурге будет жаркой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Увы, лето подходит к концу. Впереди осталось меньше полутора недель до осени. В последнюю полноценную неделю августа 2022 года в Санкт-Петербурге будет жарко. Снова отметки на столбиках термометров покажут плюс 31 градус. Возможно, даже будет побит температурный рекорд. Но и без дождей тоже не обойдется. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Предпоследняя неделя лета начнется новой волной тепла. В понедельник плюс 25-27 градусов, вечером и в ночь на вторник небольшие дожди местами вызовет теплый атмосферный фронт, - рассказал синоптик.

Вторник, 23 августа, сухо и до 27-29 градусов. Дальше температура продолжит расти и в среду ожидается новый рекорд жары и пекла - 29-31 градусов. При этом будет очень солнечно.

А с четверга, 25 августа, в Петербург придет холодный атмосферный фронт с локальными дождями и грозами. Температура понизится до плюс 25-27 градусов. Еще холоднее в пятницу - 23-25 градусов и небольшие дожди.

Выходные зато окажутся прекрасными. Самое время для того, чтобы провести их на природе и насладиться последними деньками лета. В субботу и воскресенье без дождей и 25-27 градусов тепла.

Зато последние три дня лета в Петербурге дадут ясно понять, что на пороге осень. Североатлантический циклон нагонит облака, дожди и резко похолодает до 18-20 градусов.