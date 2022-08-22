Реставрация Выборга: «Фасад России» становится наряднее

Выборг - гордость Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выборг, или, как его теперь принято называть, «фасад России» - гордость Ленобласти. Он привлекает сотни тысяч туристов. Вот почему власти региона заинтересованы в том, чтобы памятники сохранялись и продолжали жить. Те, кто утверждает, что город находится в бедственном положении, вероятно, давно там не бывали.

Реставрация островка Средневековья в России идет по нескольким программам, в том числе по линии Министерства культуры. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в начале 2021 года обозначил приблизительные сроки реконструкции выборгской старины - 10-15 лет. Это и понятно, на сравнительно небольшой территории сосредоточено более трехсот памятников истории и культуры. Рассказываем, что уже сделано для сохранения Выборга и что еще предстоит.

ДОМ ГОВИНГА ЗАКОНСЕРВИРОВАЛИ

Собор доминиканского монастыря, который сегодня представляет собой руины, готовят к консервации. Проект «Консервация» был запущен в Выборгском музее - заповеднике еще в 2020-м по инициативе комитета по сохранению культурного наследия. Главная цель - предотвратить угрозу полного разрушения местных «старейших».

Монахи-доминиканцы построили собор по разрешению Папы Римского в 1481 году. В течение долгой истории храм не раз менял конфессионную принадлежность, горел и перестраивался. Кстати, именно в нем в 1710 году, после событий Северной войны, горожане давали присягу на верность Петру Первому.

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области, председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, подрядчик уже представил документацию и вскоре приступит к работам. В бывшем монастырском соборе демонтируют деградировавшую кладку и укрепят сохранившуюся штукатурку. Фасад расчистят от растительности и защитят сетками. А поздние пристройки, не влияющие на конструктив здания, разберут.

Недавно законсервировали еще один известный памятник Выборга - Дом книготорговца Говинга на Крепостной улице. Здание построили в начале прошлого века по проекту архитектора Карла Сегерштадта. Уникальную постройку передали в собственность региона через суд: недобросовестный частник довел памятник до аварийного состояния, дом разрушался на глазах и стал опасен для окружающих.

Квартал Солберга и Дом Говинга еще ждут восстановления. Фото: Олег ЗОЛОТО

КВАРТАЛ СОЛБЕРГА СТАНЕТ ТЕАТРАЛЬНЫМ

А вот исторический квартал Сета Солберга, законсервированный в 2017 году, начинают реконструировать. История квартала печальна. Центральная часть Выборга окончательно сформировалась на рубеже XIX - ХХ веков, когда крупный промышленник и меценат Солберг возвел здесь лакокрасочный завод. В 1935 году предприятие перестроили финны. Затем постройки сильно пострадали во время войны, а позже здесь работал завод «Электроинструмент».

С 1990-х сооружения совсем забросили за ненадобностью, а в 2013-м начали сносить якобы из-за того, что кирпичи стали падать на прохожих. Впрочем, демонтаж быстро остановили. В данный момент по проекту реставрации квартала завершается госэкспертиза, уже утвержден архитектурный план.

Предполагается, что к концу 2025 года на этом месте откроется мультикультурный центр. Часть объектов собираются воссоздать с высокой исторической точностью, часть - тщательно отреставрируют.

На территории между улицами Сторожевой башни и Крепостной, Красноармейской и Красина появится областной театр «Святая Крепость». Точнее, такой театр давно существует - он просто обретет здесь новый дом. Если раньше зрительный зал труппы вмещал двести зрителей, то теперь мест будет в два раза больше. В фойе с атриумом откроются кафе и художественная галерея. На новой театральной площадке смогут выступать коллективы из других городов. А рядом, в Доме губернского правления, после реставрации откроется гостиница для артистов с репетиционными залами.

МУЗЕЙ ОТРЕСТАВРИРУЕТ 180-ЛЕТНИЙ ДОМ

В конце августа - начале сентября начнется реставрация 180-летнего выборгского жилого дома - регионального памятника, который расположен на пересечении улиц Сторожевой башни и Новой заставы.

Строение было возведено по проекту Карла Лесцига в 1843 году, а несколько лет назад перешло на баланс Выборгского музея - заповедника в неудовлетворительном состоянии. Музей выступает заказчиком работ и намерен вложить в реставрацию часть собственных средств.

- Уже разработан проект, пройдены все необходимые экспертизы и согласования. В этом году был разыгран и подписан контракт на проведение реставрационных работ, и в ближайшее время подрядчик выйдет на объект, - сообщил Владимир Цой.

КСТАТИ

Монрепо расцветает

В этом году должны завершиться все работы в Монрепо. В парке восстановили Библиотечный флигель XIX века, собрав его из исторических бревен. На обновленные Усадебные ворота вернулся фамильный герб владельцев - баронов Николаи.

Укрепили всю береговую линию, в частности воссоздали Главную пристань - пирс у Чайной беседки. Благоустроили все острова и дамбу «Розенталь». Молодые деревья отлично прижились в Плодовом топиарном саду и уже дают урожай.

Понравится гостям Монрепо и водный маршрут вдоль острова Твердыш, мимо острова Любви и вокруг острова Былинный.

Знаменитые доминанты — Часовая и башня Ратуши — выглядят, как новенькие. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

А ЧТО ЕЩЕ?

Привели в порядок:

- Исторические жилые дома по улице Крепостной и проспекту Ленина

- Ансамбль Красной площади - дома купца Маркелова, Оскара Вольфа, Клоуберга

- Библиотека имени Алвара Аалто

- Спасо-Преображенский собор

- Дом наместника, корпус Цейхгауза, Башня Олафа (предстоит установить панорамный лифт и подсветку) на Замковом острове

- Набережная бухты Салакка-Лахти (Большой ковш)

- Башня Ратуши

- Часовая башня.

В процессе:

- Тюрьма, Большой и Малый арсеналы на Замковом острове

- Здание Кордегардии (проект готов)

- Дом купца Сергеева (проект готов)

- Инженерный дом на Петровской площади (идет проектирование)

- Кирха в Приморске (идет проектирование).