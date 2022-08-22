Как Ленобласть отметила 95-летие: Парад энергий, местные деликатесы и бронзовый Петр в подарок

На праздник в региональную столицу атомной энергетики приехали делегации и гости со всех концов области. Фото: Администрация ЛО

6 августа в Сосновом Бору, несмотря на дождь и прохладу, было по-настоящему жарко: Ленинградская область отмечала свое 95-летие. На праздник в региональную столицу атомной энергетики приехали делегации и гости со всех концов области, мировые звезды эстрады пели и развлекали народ, а президент России Владимир Путин письменно передавал поздравления. Рассказываем, как отметили юбилей.

ЭНЕРГИЯ НАШИХ ДЕЛ

С самого утра город атомщиков гудел. В Сосновый Бор съехались почетные граждане и многочисленные гости. Началось торжество с традиционного шествия колонн делегаций районов. В ряды выстроились активисты и общественники, старосты и молодежь, руководители и работники предприятий. Руководили парадом губернатор Александр Дрозденко и главы администраций муниципальных образований. Праздничный ритм шествию задали знаменитые ленинградские барабанщицы.

В этом году праздник проходил под девизом «Энергия 47». Каждый район представлял одну из сил, позволяющую региону развиваться: природу, земледелие, историю, знания, промышленность, отдых. Делегация атомграда представляла энергию мирного атома.

Дойдя до площади у ТК «Галактика», колонны выступили перед зрителями с речевками, плакатами, флагами и красочным реквизитом. Непогода не смогла остудить жар ленинградских сердец.

- Совсем бесстрашные! - улыбнулся Александр Дрозденко, глядя на выступления под проливным дождем.

Во второй половине дня на площади Победы началась торжественная часть праздника. Представители правительства области и Петербурга поздравили регион и сказали много теплых слов. В подарок от Северной столицы области достался бронзовый бюст Петра Первого. Установят его в парке перед домиком императора в Лодейном Поле - на родине Балтийского флота.

Показать костюмированные выступления делегациям районов не помешали ни ветер, ни ливень. Фото: Администрация ЛО

А потом зазвучала музыка, началось веселье. На концерте «Энергия наших дел» жителей поздравили звезды российской эстрады Зара, Александр Буйнов, группа «Земляне», Василий Герелло, Афина и группа «Рождество». Дождь, который периодически поливал гостей, нисколько не уменьшал их количество - все только бодрее танцевали.

Завершил праздник красочный салют, который раскрасил сотнями огней вечернее небо. Те, кто дождались вечера, были в восторге.

КАЛЕЙДОСКОП ВКУСА И РЕМЕСЕЛ

Весь день на празднике проходил гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», на котором гости могли побаловать себя самыми разными угощениями: выборгским кренделем, изварскими сырами, копорским чаем и другими фирменными лакомствами. Заглянул на фестиваль и Александр Дрозденко. Губернатор попробовал Ленобласть на вкус и остался доволен.

Параллельно в городе проходила выставка-ярмарка изделий художественных народных промыслов и ремесел, а также сельскохозяйственной продукции Ленинградской области «Город мастеров». Народ активно покупал на память изделия ручной работы от местных умельцев.

Но главным сюрпризом для местных жителей стало не это. По традиции город, где проводится день рождения области, получает дополнительное финансирование на благоустройство и новые объекты. В Сосновом Бору подарками для горожан стала ветеринарная клиника, баскетбольный стадион и новый сквер на улице Космонавтов.

КСТАТИ

В полку почетных прибыло

К памятной дате знаки и удостоверения почетных граждан Ленинградской области вручили председателю областного Заксобрания Сергею Бебенину и руководителю холдинга «ТИТАН-2» Григорию Нагинскому.

ВАЖНО!

Следующий день рождения Ленобласти отпразднуют в Тосно, а в 2024 году гулять будут в Кудрово.

ДОСЛОВНО

«Поздравляю с 95-летием образования Ленинградской области. В такие праздничные, торжественные дни по-особому чувствуется кровная, неразрывная связь времен и поколений. Ленобласть по праву гордится своими знаменитыми земляками - выдающимися государственными деятелями и полководцами, учеными и композиторами, писателями и поэтами, которые своим творчеством, ратными подвигами и трудовыми свершениями прославили Отечество. Отрадно, что жители Ленинградской области бережно хранят это богатейшее историческое, культурное, духовное наследие, стремятся эффективно решать стоящие перед регионом задачи, главные из которых - привлечение крупных инвестиций в промышленность и агропромышленный комплекс, создание современных наукоемких производств, поддержка деловой активности, совершенствование социальной сферы, развитие транспортной, туристической, спортивной инфраструктуры. Желаю осуществления намеченных планов на благо родного края и всей России».

(Владимир ПУТИН, президент России.)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Колпино прошел турнир в память о погибших росгвардейцах

Турнир с 25-летней историей в честь сотрудников вневедомственной охраны вновь прошел после двухлетнего ковидного перерыва. Сотни росгвардейцев собрались на стадионе «Ижорец» в городе воинской славы Колпино, чтобы почтить товарищей, погибших при исполнении служебного долга.

От того, насколько правоохранитель быстр и меток, зависят жизни людей. Фото: УВО войск Национальной гвардии по Петербургу и Ленобласти

В этом году с проведением турнира помог Совет Ленинградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Почетными гостями стали члены семей погибших сотрудников.

- Наш турнир - дань памяти подвигу ушедших героев, - отметил начальник Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, полковник полиции Владимир Тихонов. - Эти самоотверженные ребята были не только образцовыми сотрудниками полиции, но и заботливыми и любящими мужьями, отцами, сыновьями. Потерю ничто не восполнит, но пусть их близкие знают, что подвиг и жертва никогда не будут забыты.

Участие в соревнованиях приняли 28 команд из подразделений Росгвардии из Петербурга и Ленобласти, а также рота полиции по охране физических и юридических лиц при транспортировке.

- В каждой команде было по четыре участника. Соревновались в скоростно-силовых видах спорта, преодолевали барьеры с препятствиями, бежали в экипировке с оружием, стреляли из пистолета Макарова, - отметил старший сотрудник отделения профессиональной подготовки управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, младший лейтенант Роман Ефремов.

Состязались и в прикладных навыках. Ведь от того, насколько быстро сотрудник вставит магазин в автомат и наденет пуленепробиваемый жилет, зависят жизни людей.

Победителям вручили телевизоры, парогенераторы, пылесосы и новую «Лада Гранта» для служебного пользования.

КОНКРЕТНО

Победители турнира:

I место - команда Колпинского района Петербурга

II место - команда Волховского района Ленобласти

III место - команда Адмиралтейского района Петербурга.