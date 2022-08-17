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Досуг16 августа 2022 22:00

Куда сходить в Ленобласти с 17 августа по 20 сентября. Афиша мероприятий

Встаем за штурвал и отправляемся в поход
Ольга МЕДВЕДЕВА
Как насчет прокатиться на паруснике? Ждем в Выборге!

Как насчет прокатиться на паруснике? Ждем в Выборге!

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ КРЕПОСТИ ОРЕШЕК

В Шлиссельбурге пройдет фестиваль, посвященный 320-й годовщине штурма крепости на Ореховом острове войсками Петра Первого в ходе Северной войны. Запланированы исторические реконструкции, театрализованные представления, лучные турниры, ярмарка народных промыслов, фольклорные концерты и экскурсии.

Когда: 4, 5 сентября.

Где: Шлиссельбург, крепость Орешек.

Режим работы: с 11:00 до 19:00.

Цена билетов: вход на фестиваль - 150-250 рублей, переправа на остров - 150-350 рублей.

Шлиссельбург «захватят» реконструкторы. Присоединиться к ним смогут все. Фото: vk.com/oreshekfest

Шлиссельбург «захватят» реконструкторы. Присоединиться к ним смогут все. Фото: vk.com/oreshekfest

ЮБИЛЕЙ ЛОДЕЙНОГО ПОЛЯ

Ежегодно во вторую субботу сентября Лодейное Поле отмечает день города. В этот раз родине Балтийского флота и столице белого гриба исполняется 320 лет. Для жителей и гостей подготовят праздник, посвященный 350-летию основателя города - Петра Великого. Гостей и жителей развлекут ассамблеей, грибным фестивалем, мастер-классами и викторинами, хороводами и ярмарками. Красивым завершением торжества станет фейерверк.

Когда: 10 сентября.

Где: Лодейное Поле, площадь у Дома народного творчества, проспект Урицкого, 1.

Начало: 12:00.

Вход бесплатный.

ФЕСТИВАЛИ

«НОЧЬ СВЕТА»

Музей-заповедник «Гатчина» проведет в парке фестиваль световых инсталляций, видеомэппинга и видеоарта. Зрители увидят яркое шоу, наполненное сюжетами, образами и изысканным музыкальным сопровождением. Всю эту красоту сотворят современные художники, дизайнеры, инженеры, мультимедиа-специалисты и архитекторы. Они по-новому раскроют ландшафт и особенности исторического места. Центральной темой станет диалог между людьми в частном и глобальном смысле.

Когда: 25-27 августа.

Где: Гатчина, парк Гатчинского музея-заповедника, Красноармейский проспект, 1.

Режим работы: с 21:00 до 02:30.

Вход бесплатный.

«НАПЕВЫ СЕВЕРНОГО ВЕТРА»

Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов пройдет во Всеволожске во второй раз. Мероприятие соберет участников, представляющих хореографическое, вокальное, инструментальное и декоративно-прикладное искусство бесермян, вепсов, ингерманландских финнов, саамов, ханты, води, долган, ижор, манси, ненцев, селькупов, сето. Гости съедутся из разных уголков России: Карелии, Удмуртии, Мурманской и Псковской областей, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, Красноярского края. Гости смогут прикоснуться к миру традиционных ремесел разных народов.

Когда: 10 сентября.

Где: Всеволожск, парк Песчанка, улица Садовая, 12.

Начало: 12:00.

Вход бесплатный.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Идея музыкального праздника принадлежит маэстро Михаилу Голикову, который решил познакомить зрителей с хорами Северо-Запада и дать артистам разных коллективов возможность пообщаться. Под открытым небом в Ивангородской крепости выступят несколько десятков блестящих хоров, среди которых Детский хор телевидения и радио Петербурга и хор СПбГУ под руководством Эдуарда Кротмана.

Программу обещают насыщенную. Прозвучат российская и зарубежная классика («Александр Невский» Прокофьева, «Реквием» Моцарта, «Кармина Бурана» Орфа), народная музыка, киномузыка и музыка современной эстрады. Кульминацией станут гала-концерты сводных хоров, пение которых будет сопровождать Симфонический оркестр Ленинградской области.

Когда: 27, 28 августа.

Где: Ивангород, Ивангородский историко-архитектурный и художественный музей, Кингисеппское шоссе, 6/1.

Начало: 11:00.

Вход бесплатный.

СПОРТ

ТОРЖЕСТВО ВОДНОГО ТУРИЗМА

Торжество водных видом спорта проводится в Выборге ежегодно, привлекая все больше участников. Фестиваль проходит в акватории Финского залива и охватывает весь спектр возможностей акватуризма. Под руководством опытных инструкторов взрослые и дети могут постоять за штурвалом, поднять парус, завязать морской узел, научиться оказанию помощи на воде и, конечно, поплавать на разных видах водных транспортных средств.

Украшением мероприятия станут парад маломерных и оригинальных судов, гонки на байдарках и каноэ, шоу квадроциклов и флайбордов. Днем гостей повеселят конкурсами и мастер-классами, а в финале покажут пиротехническое, лазерное и мультимедийное шоу.

Маршрут совместной вылазки пока не определен, но известно, что он растянется на 75 километров.

Маршрут совместной вылазки пока не определен, но известно, что он растянется на 75 километров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда: 2, 3 сентября.

Где: Выборг, акватория Выборгского залива, Смоляной мыс.

Начало: 10:00.

Вход бесплатный.

В ЛЕС РАДИ ЗВАНИЯ «ТУРИСТ РОССИИ»

Ежегодный поход организует региональный комитет по туризму. На этот раз он рассчитан для всех желающих от 18 до 55 лет. Цель вылазки - повысить уровень экологического туризма и культуры в Ленобласти. Участники пойдут по лесам и полям в сопровождении специалистов, которые щедро поделятся своими навыками. Выбрать можно короткий однодневный маршрут или многодневный с дистанцией 75 километров.

Кстати, каждый участник получит бесплатно полный комплект туристского снаряжения, питание и памятные подарки. В завершении похода лучшим присвоят звание «Турист России» и «Турист Ленинградской области».

Когда: 8-11 сентября.

Где: Юг Ленинградской области (маршрут в разработке).

Начало: 10:00.

Вход бесплатный.

ВЫСТАВКИ

«ИСТОРИЯ РОССИИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

В Сланцах проходит выставка детских рисунков и поделок. Экспозиция поделена на четыре основные темы: Александр Невский, Петр Первый, Великая Отечественная война и Россия как многонациональная страна. Дополнительно можно познакомиться с серией работ, посвященных славянскому празднику Иван Купала. Особенное место в витринах музея отвели расписным изделиям - пластилиновым и глиняным скульптурам.

Когда: до 10 сентября.

Где: Сланцы, Сланцевский историко-краеведческий музей, улица Кирова, 14.

Режим работы: с 10:00 до 18:00, понедельник и воскресенье - выходные.

Вход бесплатный.

А ЧТО ЕЩЕ?

«НОЧЬ КИНО»

Ежегодная всероссийская акция «Ночь кино» пройдет вечером 27 августа во многих открытых и закрытых кинотеатрах по всей территории области. Главным событием программы этого года станет многочасовой показ самых кассовых российских картин предыдущих лет. Организаторы - Министерство культуры России и Фонд кино.

Когда: 27 августа.

Где: Луга, киноцентр «Смена», проспект Володарского, 5.

Начало: 20:00.

Вход бесплатный.

КАРТИНА ДНЯЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ