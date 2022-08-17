Куда сходить в Ленобласти с 17 августа по 20 сентября. Афиша мероприятий

Как насчет прокатиться на паруснике? Ждем в Выборге! Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ КРЕПОСТИ ОРЕШЕК

В Шлиссельбурге пройдет фестиваль, посвященный 320-й годовщине штурма крепости на Ореховом острове войсками Петра Первого в ходе Северной войны. Запланированы исторические реконструкции, театрализованные представления, лучные турниры, ярмарка народных промыслов, фольклорные концерты и экскурсии.

Когда: 4, 5 сентября.

Где: Шлиссельбург, крепость Орешек.

Режим работы: с 11:00 до 19:00.

Цена билетов: вход на фестиваль - 150-250 рублей, переправа на остров - 150-350 рублей.

Шлиссельбург «захватят» реконструкторы. Присоединиться к ним смогут все. Фото: vk.com/oreshekfest

ЮБИЛЕЙ ЛОДЕЙНОГО ПОЛЯ

Ежегодно во вторую субботу сентября Лодейное Поле отмечает день города. В этот раз родине Балтийского флота и столице белого гриба исполняется 320 лет. Для жителей и гостей подготовят праздник, посвященный 350-летию основателя города - Петра Великого. Гостей и жителей развлекут ассамблеей, грибным фестивалем, мастер-классами и викторинами, хороводами и ярмарками. Красивым завершением торжества станет фейерверк.

Когда: 10 сентября.

Где: Лодейное Поле, площадь у Дома народного творчества, проспект Урицкого, 1.

Начало: 12:00.

Вход бесплатный.

ФЕСТИВАЛИ

«НОЧЬ СВЕТА»

Музей-заповедник «Гатчина» проведет в парке фестиваль световых инсталляций, видеомэппинга и видеоарта. Зрители увидят яркое шоу, наполненное сюжетами, образами и изысканным музыкальным сопровождением. Всю эту красоту сотворят современные художники, дизайнеры, инженеры, мультимедиа-специалисты и архитекторы. Они по-новому раскроют ландшафт и особенности исторического места. Центральной темой станет диалог между людьми в частном и глобальном смысле.

Когда: 25-27 августа.

Где: Гатчина, парк Гатчинского музея-заповедника, Красноармейский проспект, 1.

Режим работы: с 21:00 до 02:30.

Вход бесплатный.

«НАПЕВЫ СЕВЕРНОГО ВЕТРА»

Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов пройдет во Всеволожске во второй раз. Мероприятие соберет участников, представляющих хореографическое, вокальное, инструментальное и декоративно-прикладное искусство бесермян, вепсов, ингерманландских финнов, саамов, ханты, води, долган, ижор, манси, ненцев, селькупов, сето. Гости съедутся из разных уголков России: Карелии, Удмуртии, Мурманской и Псковской областей, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, Красноярского края. Гости смогут прикоснуться к миру традиционных ремесел разных народов.

Когда: 10 сентября.

Где: Всеволожск, парк Песчанка, улица Садовая, 12.

Начало: 12:00.

Вход бесплатный.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Идея музыкального праздника принадлежит маэстро Михаилу Голикову, который решил познакомить зрителей с хорами Северо-Запада и дать артистам разных коллективов возможность пообщаться. Под открытым небом в Ивангородской крепости выступят несколько десятков блестящих хоров, среди которых Детский хор телевидения и радио Петербурга и хор СПбГУ под руководством Эдуарда Кротмана.

Программу обещают насыщенную. Прозвучат российская и зарубежная классика («Александр Невский» Прокофьева, «Реквием» Моцарта, «Кармина Бурана» Орфа), народная музыка, киномузыка и музыка современной эстрады. Кульминацией станут гала-концерты сводных хоров, пение которых будет сопровождать Симфонический оркестр Ленинградской области.

Когда: 27, 28 августа.

Где: Ивангород, Ивангородский историко-архитектурный и художественный музей, Кингисеппское шоссе, 6/1.

Начало: 11:00.

Вход бесплатный.

СПОРТ

ТОРЖЕСТВО ВОДНОГО ТУРИЗМА

Торжество водных видом спорта проводится в Выборге ежегодно, привлекая все больше участников. Фестиваль проходит в акватории Финского залива и охватывает весь спектр возможностей акватуризма. Под руководством опытных инструкторов взрослые и дети могут постоять за штурвалом, поднять парус, завязать морской узел, научиться оказанию помощи на воде и, конечно, поплавать на разных видах водных транспортных средств.

Украшением мероприятия станут парад маломерных и оригинальных судов, гонки на байдарках и каноэ, шоу квадроциклов и флайбордов. Днем гостей повеселят конкурсами и мастер-классами, а в финале покажут пиротехническое, лазерное и мультимедийное шоу.

Маршрут совместной вылазки пока не определен, но известно, что он растянется на 75 километров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда: 2, 3 сентября.

Где: Выборг, акватория Выборгского залива, Смоляной мыс.

Начало: 10:00.

Вход бесплатный.

В ЛЕС РАДИ ЗВАНИЯ «ТУРИСТ РОССИИ»

Ежегодный поход организует региональный комитет по туризму. На этот раз он рассчитан для всех желающих от 18 до 55 лет. Цель вылазки - повысить уровень экологического туризма и культуры в Ленобласти. Участники пойдут по лесам и полям в сопровождении специалистов, которые щедро поделятся своими навыками. Выбрать можно короткий однодневный маршрут или многодневный с дистанцией 75 километров.

Кстати, каждый участник получит бесплатно полный комплект туристского снаряжения, питание и памятные подарки. В завершении похода лучшим присвоят звание «Турист России» и «Турист Ленинградской области».

Когда: 8-11 сентября.

Где: Юг Ленинградской области (маршрут в разработке).

Начало: 10:00.

Вход бесплатный.

ВЫСТАВКИ

«ИСТОРИЯ РОССИИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

В Сланцах проходит выставка детских рисунков и поделок. Экспозиция поделена на четыре основные темы: Александр Невский, Петр Первый, Великая Отечественная война и Россия как многонациональная страна. Дополнительно можно познакомиться с серией работ, посвященных славянскому празднику Иван Купала. Особенное место в витринах музея отвели расписным изделиям - пластилиновым и глиняным скульптурам.

Когда: до 10 сентября.

Где: Сланцы, Сланцевский историко-краеведческий музей, улица Кирова, 14.

Режим работы: с 10:00 до 18:00, понедельник и воскресенье - выходные.

Вход бесплатный.

А ЧТО ЕЩЕ?

«НОЧЬ КИНО»

Ежегодная всероссийская акция «Ночь кино» пройдет вечером 27 августа во многих открытых и закрытых кинотеатрах по всей территории области. Главным событием программы этого года станет многочасовой показ самых кассовых российских картин предыдущих лет. Организаторы - Министерство культуры России и Фонд кино.

Когда: 27 августа.

Где: Луга, киноцентр «Смена», проспект Володарского, 5.

Начало: 20:00.

Вход бесплатный.