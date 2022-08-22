Для детей Донбасса прошел концерт в филармонии Петербурга

Волонтеры «Роснефть-Северо-Запад» подарили детям Донбасса книги и канцелярские принадлежности к новому учебному году. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Каждый ребенок достоин счастливого и беззаботного детства! Именно поэтому дарить радость и веселье ребятам, на чью долю выпали трудности – особенно важная миссия. 21 августа в Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича прошел концерт для воспитанников специализированных учреждений, интернатов, детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также ребят из ДНР, ЛНР и Мариуполя.

Концерт состоялся благодаря корпоративной волонтерской программе «Роснефти». Ее цель: социальная защита детей и формирование у них активной жизненной позиции.

Благодаря корпоративной волонтерской программе «Роснефти» в Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича прошел концерт для детей Донбасса. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

В зале филармонии собралось около тысячи ребят. Нарядная и веселая детвора оживленно бегала и искала свои места. Потом прозвучал третий звонок, зал затих, и вот волшебство началось! Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России под управлением Ярослава Забояркина исполнил для юных слушателей симфоническую сказку «Петя и волк» Сергея Прокофьева. Рассказчиком выступил заслуженный артист России Алексей Емельянов. А в этот момент на огромном экране история оживала при помощи выразительной песочной анимации, которая создавалась прямо на глазах восторженной публики.

- Я в Петербурге впервые, - сказала Аня. - Меня очень впечатлил город своей красотой и многообразием и очень понравился концерт. Сказка «Петя и волк» для меня как родная, ведь в Донецке я училась в лицее имени Сергея Прокофьева - нашего земляка. Вообще, музыка это моя страсть. Я сама играю на гитаре и фортепиано, а еще пою.

Аня приехала в Петербург из Донецка, родины Сергея Прокофьева. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

После антракта зрителей ждал другой сюрприз. Оркестр исполнил знаменитые мелодии из полюбившихся всем фильмов и мультфильмов. Звучали как нестареющие песни из советских сказок, так и саундтреки из зарубежного кино - Гарри Поттера, Индианы Джонса и Пиратов Карибского моря. Музыку дополняли яркие образы на экране и световое оформление каждого номера – зал был в восторге.

- Радость в глазах детей - это то, ради чего мы и проводим подобные мероприятия, - поделился с журналистами один из волонтеров «Роснефть-Северо-Запад» Дмитрий Рощупкин. - Некоторые из детей испытывают дефицит позитивных эмоций и наша задача это исправить. Благодарности и детский смех стоят всех трудов, затраченных на организацию. Самое главное - ребята запомнят сегодняшний день, он останется в их памяти светлым и радостным.

После антракта оркестр исполнил знаменитые мелодии из полюбившихся всем фильмов и мультфильмов. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

После того, как аплодисменты стихли, и концерт завершился, волонтеры «Роснефть-Северо-Запад» подарили детям Донбасса книги и канцелярские принадлежности к новому учебному году. Сбор вещей для детей проходил в рамках благотворительной акции «Добрый август».

- Мы стараемся дарить не простые безделушки, а полезные подарки, - продолжил Дмитрий. - Сегодня это были комплекты к началу учебного года. Это то, что действительно пригодится ребятам в их саморазвитии, творчестве и учебе.

Музыкальный вечер продолжил цикл мероприятий, организованных «Роснефтью» в рамках волонтерской программы для детей из Донбасса.

В зале филармонии собралось более тысячи ребят. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

По приглашению компании ребята уже успели побывать в Москве на хоккейном матче с участием клуба «ЦСКА», а также посетить образовательный парк «Кидзания», где познакомились с профессией нефтяника.

А в Петербурге волонтёры «Роснефть-Северо-Запад» провели для маленьких гостей познавательную экскурсию и познакомили с символом Ленинградского зоопарка - белой медведицей Хаарчанной. Дети впервые своими глазами видели краснокнижного зверя. Им объяснили, почему важно заботиться о полярных животных и беречь их популяцию. Компания «Роснефть» уже десять лет опекает медведей во всех российских зоопарках, в том числе и Ленинградском, организует научные экспедиции по их изучению и сохранению и даже сделала белого мишку символом программы лояльности сети АЗС «Роснефть».

А еще в День нефтяной и газовой промышленности 4 сентября дети из ДНР и ЛНР приглашены на праздник, посвященный безопасности на дорогах в городе профессий «КидБург». Там юные гости в игровом формате изучат правила дорожного движения, самостоятельно заправят автомобиль и применят навыки безопасного вождения на практике на детской АЗС «Роснефть». Ну и какая поездка в Северную столицу без посещения ее главной достопримечательности – Эрмитажа? Туда ребят отведут обязательно!

Радость в глазах детей - это то, ради чего стоит участвовать в волонтерских программах, — сказал волонтер «Роснефть-Северо-Запад» Дмитрий Рощупкин. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Но, а познакомиться с удивительной и красивой природой Ленинградской области ребята смогут, приняв участие в экологическом квесте на берегу Ладожского озера с экоэкскурсией по о. Коневец.

Волонтеры "Роснефть-Северо-Запад" уже готовят для детей экопрограмму, чтобы приобщить их к бережному отношению к природе и рассказать, что делают они для её сохранения..