Будущее Ленинградской области: Зарабатывать будем больше, жить - дольше, открывать бизнес - чаще

Плюс МРОТ к зарплате — можно подумать о демографии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Какое будущее ждет Ленобласть? Регион представил на суд общественности прогноз социально-экономического развития на 2023-2025 годы. Проект важнейшего документа включает четыре десятка страниц, и «Комсомолка» изучила самые интересные для жителей моменты.

Предыдущий вариант прогноза был составлен в прошлом году. Однако ситуация в 2022-м кардинально изменилась. Геополитическая обстановка, санкции - внешние и внутренние условия развития российской экономики существенно трансформировались. Вот почему сценарий на несколько лет вперед региону приходится пересматривать.

Новый документ разработали в двух вариантах: консервативный предусматривает глубокий спад и медленное восстановление российской экономики, базовый - быструю адаптацию к новым условиям. При этом главными целями развития Ленобласти по-прежнему остаются обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение качества жизни населения.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ВОЙДЕТ В МОДУ

Настрадавшийся во время ковидных лет бизнес вновь сталкивается с трудностями. Множество предприятий затронуты санкциями, есть сложности в логистике и совершении платежей. Есть риски не только приостановки деятельности, но и полного закрытия.

«В условиях снижения объемов производства, вызванных разрывом или приостановкой производственных процессов и работы транспортно-логистических цепочек, доходная часть бюджета сжимается. Это приводит к необходимости пересмотра расходной части с условием полного выполнения социальных обязательств перед жителями и обеспечения расходов по мерам поддержки льготных категорий населения», - говорится в документе.

В марте в Ленобласти создали оперштаб, который работает над обеспечением социально-экономической стабильности региона и помощи бизнесу. По всем фронтам оказывают налоговую, финансовую, информационную, консультационную и образовательную поддержку. По прогнозам, к 2025 году регион должен показать стабильный рост сферы предпринимательства, а количество малых и средних предприятий - увеличиться на 6,4-6,6 процента.

РАБОТА НАЙДЕТСЯ ВСЕМ

Продолжат решать проблему безработицы. Ее уровень к началу года удалось вернуть к допандемийным показателям - Ленобласть в числе первых регионов страны восстановила занятость населения, но наблюдается напряженность на рынке труда. Новый прогноз развития учитывает все риски увольнения работников предприятий. На особом контроле организации, которым грозят режим неполного рабочего времени, простой или приостановка.

По прогнозам, Ленобласти удастся удержать стабильность на рынке труда. Сегодня уровень регистрируемой безработицы составляет 0,5 процента. В 2023-2025 годах показатель при консервативном варианте составит 0,6 процента, при базовом не поднимется выше 0,4 процента.

КСТАТИ

Как «расслабят» напряженный рынок труда:

- общественные и временные работы (на период до трех месяцев, с субсидией для работодателей)

- обучение и дополнительное профобразование для работников промышленности под риском увольнения (на это выделено 100,51 миллиона рублей из федерального бюджета)

- расширение «географии» центров занятости (теперь граждане под риском увольнения могут обратиться в любой центр, независимо от места жительства)

- компенсации работодателям за трудоустройство молодежи - людей до тридцати лет (выплаты частично покроют затраты на зарплату).

ВОПРОС - РЕБРОМ

Ждать ли утолщения кошелька?

По прогнозам, в 2022 году номинальная начисленная среднемесячная зарплата возрастет до 58 390 рублей (110,7 процента к 2021 году). А вот реальная понизится до 96 процентов к уровню прошлого года.

«На темпе роста реальной зарплаты в 2022 году, как и на покупательной способности, негативно скажется ускорение инфляции. В дальнейшем ожидается восстановление темпов роста реальных зарплат до сопоставимого уровня с темпами экономического роста», - объясняется в документе.

При разных сценариях ежегодный прирост доходов в 2023-2025 годах может дойти до 3 процентов или наоборот уйти в минус на 2 процента. В итоге в 2025 году номинальная начисленная зарплата будет разниться от 67 150 до 72 800 рублей.

Стабильный рост зарплаты планируют обеспечить за счет увеличения размера минимальной зарплаты и повышения зарплат бюджетников.

Экономические цели. Фото: Ольга ЖУК

СТАНЕМ ЗДОРОВЕЕ

Продолжительность жизни будет постепенно расти. Если в 2021 году она равнялась 70,2 года, то в 2025-м составит 72,5-74,2 года. Чтобы достичь результатов, поработают с проблемой снижения рождаемости (причина в малом количестве женщин детородного возраста - детей 1990-х) и показателями смертности.

На приток мигрантов в Ленобласти не рассчитывают. По итогам этого года их приток иссякнет из-за сложной геополитической обстановки и проблем с переводом валюты за пределы страны.

«Основной миграционный прирост будет обеспечен за счет сохранения притока населения из других регионов России», - отмечают в документе.

Строительство в регионе. Фото: Ольга ЖУК

… И ВСЕ - С КВАРТИРАМИ

Что касается жилищного строительства, Ленобласть занимает лидирующие позиции в этой области по всему Северо-Западу. Ухудшения здесь не ожидается: в 2023-2025 годах регион рассчитывает на умеренный ежегодный прирост на 1,1-2,3 процента.