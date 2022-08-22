Политическим партиям и движениям предлагают заключить Патриотический пакт. Фото: PR служба петербургского и ленинградского отделения Всероссийской политической партии "РОДИНА".

Всероссийская политическая партия "РОДИНА" предложила заключить Патриотический пакт российским политическим партиям и движениям.

- Специальная военная операция (СВО) на Украине, начатая по решению главы российского государства Владимира Владимировича Путина, запустила процессы геополитической революции и политического обновления самой России, – считает руководитель петербургского отделения Всероссийской политической партии "РОДИНА" Дмитрий Жвания. - Политическая Россия, по сути, разделилась на 2 партии: партию поддержки и партию противодействия СВО.

По мнению эксперта, сейчас не лучшее время для того, чтобы выяснять, кто больший патриот России, поэтому партия "РОДИНА" предлагает всем патриотическим политическим силам - партиям, объединениям и движениям - заключить Патриотический пакт. Этот пакт обозначит создание политического фронта СВО.

- Те, кто подписал Патриотический пакт, осознают, что Россия на Украине и в Донбассе отстаивает свой суверенитет, свои геополитические интересы и свое независимое будущее, защищает выстраданное ею историческое право быть великой мировой державой, - продолжает Дмитрий Жвания.

Партия "РОДИНА" предлагает отложить все тактические разногласия патриотов друг с другом до окончания российской специальной военной операции. По словам активистов партии, сейчас в России есть только одна патриотическая политика- всемерная поддержка российских вооруженных сил и ополчения Донбасса.

Кстати, этой осенью в Петербурге и Ленобласти пройдет выборная кампания в муниципальные органы власти. Петербургское и ленинградское отделения партии "РОДИНА" заявили о готовности поддержать тех кандидатов, которые присоединяться к Патриотическому пакту.

- Противники спецоперации объясняют свою позицию заботой о социальных нуждах, так что муниципальный уровень также задействован в тематике военной операции, - считает Дмитрий Жвания.

Активисты партии "РОДИНА" предложили подписать Патриотический пакт партийным и общественно - политическим движениям, в том числе Евразийскому союзу молодежи и уже получили ряд положительных ответов.