В «Петербургском нефтяном терминале» сменился генеральный директор

Владимир Грызлов. Фото предоставлено пресс-службой компании «Петербургский нефтяной терминал».

Генеральный директор ПНТ Валерий Хон 11 августа по собственному желанию покинул свой пост в связи с переходом на другую работу. Его должность занял Владимир Грызлов - выпускник Государственной Морской Академии им. адмирала С. О. Макарова. Он имеет более чем 20-летний опыт оперативного управления в компаниях, занимавшихся бункеровкой, логистикой, закупкой и реализацией нефтепродуктов.Также проходил дополнительное обучение и стажировался в известных международных логистических компаниях, изучал бухгалтерский учет в Ernst&Young. В ПНТ Грызлов с 2017 года: сначала был в должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам, затем стал исполнительным директором. На его плечах лежала основная работа по организации и контролю за оперативным процессом перевалки на мощностях терминала, также он участвовал в в процессах перспективного развития производства и финансовом планировании.

Валерий Хон возглавлял ПНТ с 2017 года. Под его руководством грузооборот терминала вырос более чем на 38% - с 6,5 млн тонн в 2017 году до более 9 млн тонн в 2021. Выручка при этом увеличилась почти в три раза.

В это время на ПНТ стартовал проект реконструкции т.н. «старой» части терминала. Проекту модернизации старой части в 2021 году был присвоен статус стратегического инвестпроекта Санкт-Петербурга, а самому ПНТ – статус стратегического инвестора. В рамках этого инвестпроекта на месте устаревшего резервуарного парка будет возведен высокотехнологичный современный комплекс по перевалке широкого спектра грузов. Для компенсации выпадающих при проекте реконструкции мощностей на ПНТ был построен резервуар объемом 40 тыс. 3. Он, как и все резервуары на месте старой части терминала, возведен по самой передовой технологии “стакан в стакане”, что минимизирует экологические риски при хранении и перевалке нефтепродуктов.

ПНТ заметно улучшил за последние годы качество взаимодействия с контрагентами. Благодаря совершенствованию логистических процессов после вывода из эксплуатации мощностей старой базы в августе 2021 года было перевалено почти 1 млн тонн нефтепродуктов, что является показателем слаженной работы всех служб терминала.

Валерий Хон. Фото предоставлено пресс-службой компании «Петербургский нефтяной терминал».

Компания выражает признательность Валерию Хону за его вклад в развитие терминала и желает успехов в дальнейшей работе:

- Под руководством Валерия Хона терминал закрепился в числе лидеров российского рынка перевалки нефтепродуктов, были усовершенствованы логистические системы, улучшилось взаимодействие с РЖД. Также запущен стратегически важный проект реконструкции старой базы, который позволит сделать работу ПНТ на сверхволатильном нефтяном рынке еще более гибкой. Нельзя не упомянуть и об экологических проектах – ПНТ первым на российской Балтике установил комплекс всплывающих бонов, создал собственное аварийно-спасательное формирование и внедрил самые передовые технологии промышленной безопасности. Весь коллектив терминала благодарит Валерия Иннокентьевича за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере. Выбор Владимира Грызлова на место гендиректора ПНТ не случаен - он является важной частью команды терминала и принимал непосредственное участие в разработке и реализации проекта по реконструкции старой части. Уверен, что под его руководством проект будет реализован, а компания продолжит свое развитие, - прокомментировал председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин.