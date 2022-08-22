Профессор из Приштины Любиша Фолич вошел в состав жюри премии «Золотой Трезини»

Любиша Фолич. Источник: Оргкомитет премии «Золотой Трезини».

Профессор архитектуры Приштинского университета Любиша Фолич присоединился к экспертам жюри Пятой юбилейной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини», прием заявок на которую завершится уже через месяц.

- Благодарю за доверие, оказанное мне приглашением в состав жюри, – говорит Любиша Фолич. – Культурные мосты “Сербия-Косово” и “Метохия-Россия” важны для всех нас, это духовная вертикаль. И особую роль в этой вертикали играет Санкт-Петербург, который, на мой взгляд, входит в четверку самых красивых городов мира, наряду с сербским Белградом, португальским Лиссабоном и американским Сан-Франциско.

Любиша Фолич окончил архитектурный факультет Белградского университета, где впоследствии получил степень магистра и доктора в области архитектуры. С 1989 года преподает на архитектурном факультете Приштинского университета (город Приштина и город Косовска Митровица) и работает в должности профессора. Любиша Фолич имеет богатый и разносторонний опыт преподавания, а также архитектурного проектирования, включая реставрацию объектов культурного наследия. Вскоре после прекращения бомбардировок Республики Сербия в 1999 году, от которых пострадали многочисленные памятники культуры, профессор Фолич приступил к обследованию разрушенных культовых сооружений Косово и Метохии. Материалы исследований опубликованы в издании «Распятое Косово» и переведены на множество языков.

Международная премия «Золотой Трезини», названная в честь первого архитектора Петербурга Доменико Трезини, была учреждена в 2018 году и присуждается под эгидой Всемирного клуба петербуржцев. Почетный председатель Международного совета премии – президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Девиз премии – «Архитектура как искусство». «Золотой Трезини» – единственная премия в мире, эксперты которой отбирают для включения в состав музейного фонда новые архитектурные, реставрационные и дизайнерские проекты, имеющие высокую художественную ценность. Работы лауреатов премии пополняют собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга и становятся участниками ежегодной выставки.

Заявочный этап пятого сезона «Золотого Трезини» завершится уже через месяц. Стать номинантами могут заявители из всех стран мира. Для этого до 15 сентября необходимо подать заявку на сайте. Участие в премии бесплатное.

- В этом году на премии представлено 20 основных и три специальные номинации, – отмечает председатель оргкомитета «Золотого Трезини» Павел Черняков. – Принимаются проекты 2020-2022 годов. Оценивать работы будут более 230 экспертов из 34 стран мира в два этапа. На первом этапе эксперты Отборочной комиссии выберут трех финалистов, набравших максимальное количество баллов в каждой номинации. На втором этапе проекты финалистов оценит жюри, чтобы назвать одного победителя в каждой номинации. Специальный приз зрительских симпатий будет вручен победителю народного голосования, которое прямо сейчас идет на сайте премии.

По словам Павла Чернякова, на премию уже подано более 250 заявок из 40 стран. Лауреатов юбилейного «Золотого Трезини» назовут 15 ноября 2022 года в Государственном Эрмитаже.