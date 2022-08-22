Следственный комитет России изучит вызвавший недовольство закон о реновации в Петербурге

СК проверит спорный закон о реновации в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по обращению жителей Петербурга, которые выступили против закона о комплексном развитии территорий - той самой реновации, под которую попадают кварталы с хрущевками.

- Горожан беспокоит процедура предоставления жилых помещений взамен подлежащих сносу домов, также граждане высказывают и другие опасения о градостроительных планах, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, что в законе не прописана норма, по которой жители попавших под снос хрущевок будут получать жилье в том же муниципальном образовании или районе. Это вызвало обеспокоенность, что людей могут переселить в условные Шушары.

Власти ответили, что момент чисто технический, а вдруг кто-то захочет переехать подальше, но закон не даст. Однако петербуржцы засомневались в таком доводе.

Недовольные законом горожане провели несколько встреч, в том числе с депутатами Заксобрания, а потом начали собирать подписи под обращением в адрес главы Следкома. Для верности несколько активистов подали еще и иск в суд.

- Председатель СК России поручил руководству Главного следственного управления по Санкт-Петербургу проверить доводы жителей города и представить доклад о ситуации, - отмечают в СК.

Контролировать исполнение поручения Бастрыкина будут в центральном аппарате Следственного комитета.

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