Огромные очереди из сотен машин скопились на российско-финской границе в Ленобласти

Попасть в Финляндию без очередей сейчас непросто. Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия вслед за Эстонией решила отбить у российских туристов все желание ездить в гости. Но если официальный Таллин уже напрямую запретил гражданам РФ с эстонским шенгеном въезжать в страну, то в Хельсинки пока просто усложняют жизнь путешественникам. Петербуржцы и жители Ленобласти, поехавшие в Суоми на привычный шопинг, внезапно встали в многочасовых пробках. Причем не в выходные, а в понедельник, когда поток машин не слишком велик.

- На финской границе стоим без движения два часа, - сообщают водители в чате сервиса «На границе.ру». В шесть вечера на пункте пропуска «Торфяновка» в очереди было 225 автомобилей в сторону Финляндии.

Водители отмечали, что тормозит досмотр именно финская сторона. Прошлый раз подобное наблюдалось на эстонской границе в Нарве.

Правда, так было не везде. В соседнем Светогорске, который граничит с Иматрой, пересечение границы занимало 20-30 минут. В третьем пункте пропуска «Брусничное», туристы тратили около часа:

- «Брусничное» в Финляндию. Российская граница - три машины (10 минут). Финская граница - 10 машин (40-50 минут), - отмечали водители. - Примерная скорость у финнов - 20 машин в час.

Водители жалуются на долгое ожидание. Фото: "На границе.Ру"

По состоянию на девять вечера понедельника пункты пропуска «Светогорск» и «Брусничное» свободны в обе стороны, а вот в «Торфяновке» по-прежнему все плохо. На въезд в Финляндию стоят около ста автомобилей, а очередь на Россию насчитывает около пятидесяти. Сроки ожидания по оценке сервиса «На границе» составляют два часа и час соответственно.

Напомним, что ни авиационного, ни железнодорожного пассажирского сообщения между Россией и Финляндией на данный момент нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Финляндии нашли способ ограничить выдачу виз туристам из России

На этом настаивают ведущие политические силы Суоми (подробности)

«Люди стоят почти сутки, пограничники кошмарят даже своих»: на выезд из Эстонии в Россию собралась огромная очередь

Больше 800 машин скопилось на погранпереходе из эстонской Нарвы в российский Ивангород (подробности)