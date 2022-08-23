Потолок обрушился в квартире на Рабфаковской улице в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге в жилой квартире обрушился потолок. Все произошло днем 22 августа 2022 года в доме 3, корпус 4, на Рабфаковской улице в Невском районе города. Куски перекрытий на большой площади на кухне дали слабину и попадали прямиком на пол и мебель в квартире. Об этом рассказали в прокуратуре Северной столицы.

- Прокуратура Невского района города Санкт-Петербурга проводит проверку по факту частичного обрушения потолочного перекрытия в одной из квартир в доме 3, корпус 4, на Рабфаковской улице, - сообщили в ведомстве.

Не уточняется, находились ли люди в комнате в момент обвала потолочных перекрытий. О пострадавших ничего не говорится. Но серьезный ремонт владельцам квартиры теперь точно нужен.

Сейчас в квартире находятся работники прокуратуры, которые осматривают помещения и устанавливают обстоятельства произошедшего. К обследованию помещения также привлечены представители администрации и жилищного агентства Невского района, управляющей организации.