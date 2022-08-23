Уралсиб предлагает автокредиты на новые автомобили Geely со ставкой 10%. Фото: freepik.com.

Банк Уралсиб запустил совместную с ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» программу автокредитования с единой процентной ставкой 10% на покупку новых автомобилей марки Geely у официальных дилеров. Размер ставки не зависит от наличия полисов КАСКО и страхования жизни.

Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 5 лет, первоначальный взнос – 20%.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 августа 2022 года насчитывает 220 точек продаж, 1444 банкомата и 305 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.