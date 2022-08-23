Прощаемся с летом: в небо Петербурга запустят сто воздушных змеев. Фото предоставлено пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург».

Лето подходит к концу. В Петербург с отдыха на дачах и в лагерях возвращается детвора и начинает готовиться к школе. Последние августовские деньки стоит провести так, чтобы они запомнились надолго.

Отличным вариантом скрасить последние выходные лета станет фестиваль воздушных змеев. Яркое прощание с каникулами пройдет 27 августа в 14.00 в жилом экорайоне «Юнтолово» . В этот день небо раскрасится множеством разноцветных летающих фигур. Фестиваль - подарок к началу учебного года жителям и гостям района от компаний «Главстрой Санкт-Петербург» и «Эксплуатация ГС-СПб».

И, кстати, вы уже приглашены - вход на праздник свободный!

Посетителей фестиваля удивят гигантские воздушные змеи разных форм, а лично обучиться искусству их запуска сможет каждый: можно показать ребенку, как обращаться с первым в жизни “летательным аппаратом”, или самому вспомнить детство. Такой семейный отдых точно запомнится надолго и пополнит семейный фотоархив яркими кадрами.

Помимо этого, гостей праздника ждут танцевальные батлы, музыкальные

конкурсы, аттракционы Angry Birds, игры в Мега Дженгу и аквагрим для всех желающих. Каждый сможет найти развлечение по вкусу - программа специально построена с учетом интересов детей разных возрастов и их родителей. Веселый ведущий не даст заскучать посетителям и создаст приятную и веселую атмосферу, а за музыкальную часть отвечает профессиональный ди-джей.

Приходите на праздник и встречайте осень с позитивом!