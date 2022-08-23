Эколог: вода в Неве и Финском заливе отравлена антибиотиками

Вода в Неве не такая чистая, как кажется. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вода в петербургских водоемах имеет явную примесь антибиотиков. Лекарства попадают в Неву и Финский залив из городской канализации. А очистные сооружения, построенные по проектам 30-х годов прошлого века не дают возможности фильтровать содержащиеся в воде лекарства.

- Представьте, сколько в Петербурге и Ленобласти потребляется антибиотиков. Человек съел таблетку, а потом все это естественным путем из организма уходит в канализацию. А поскольку она построена по старым проектам, взятом из справочника 30-х годов, в городе не применяют тех технологий, которые бы чистили воду от антибиотиков, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92.0) FM член экспертного совета комитета природных ресурсов, природопользования и экологии Госдумы Павел Сухонин.

По словам эксперта, сейчас невская вода - это слабый, «гомеопатический» раствор антибиотиков. Первой на изменение среды обитания реагирует живность. Рыба в частности. Именно поэтому петербургские ерши перестали быть склизкими.

- Раньше как? Чем «сопливее» ерш, тем лучше для него. Он был в защитной слизи. А теперь, поскольку он плавает в растворенных антибиотиках, зачем ему защита? Вот первый признак, - отмечает эколог. - У нас же есть всевозможные узаконенные нормы, ПДК - предельно допустимые концентрации загрязнения. И по ним все мерят.

По словам эколога, глупость отдельных чиновников порождает ситуацию, когда в воду попадает множество вредных веществ. В той же Финляндии действует закон, по которому любой возможный вред природе должен быть предупрежден. А в России - «может быть», так как советы ученых не имеют обязательной силы для исполнения.

- Пусть сейчас говорят, что Невскую воду очищают на 90 с лишним процентов. Но в молодости я спокойно набирал чайник в заливе и пил эту воду. А сейчас так делать никому не посоветую, - уверен Павел Сухонин.