Расширение зоны платной парковки в Санкт-Петербурге в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге расширяют зону платной парковки. С 1 сентября 2022 года полностью платным стал Центральный район города, а до конца года зона распространится еще на Адмиралтейский район. Расширение зоны платной парковки в Санкт-Петербурге в 2023 году продолжится. Рассказываем, что ждет автомобилистов.

Зона платной парковки в Санкт-Петербурге в 2022 году

Расширение зоны платной парковки в Петербурге в 2022 году вводилось в три этапа. С 1 июля стоянки были очерчены на 56 улицах Центрального района в округах "Литейный", "Смольнинское", "Лиговка-Ямкая" и "Владимирский".

С 1 сентября 2022 года платная парковка займет еще 56 улиц в центре города, таким образом охватив его полностью.

В третий этап 1 ноября зона платной парковки расширится на 153 улица Адмиралтейского района.

Зона платной парковки в Санкт-Петербурге в 2023 году

Дальше проект расширения платных парковок только растет. Ожидается, что в 2023 году зона станет только больше. Она охватит почти весь Васильевский остров и Петроградскую сторону. В общей сложности это порядка 30 тысяч парковочных мест.

После зона платной парковки начнет выходить из центра Санкт-Петербурга и частично займет Выборгский район и Московский проспект.