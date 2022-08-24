Зубовский флигель Екатерининского дворца воссоздается благодаря реставраторам

В Государственном музее-заповеднике «Царское Село» 23 августа 2022 года прошел пресс-тур, посвященный реставрации Зубовского флигеля Екатерининского дворца. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром».

В Государственном музее-заповеднике «Царское Село» 23 августа 2022 года прошел пресс-тур, посвященный реставрации Зубовского флигеля Екатерининского дворца. Сотрудники музея и реставраторы представили очередной этап выполненных работ и показали, как воссоздаются исторические интерьеры восьми залов. Работы проводятся в рамках масштабного реставрационного проекта «Екатерина II. Личное пространство». Его реализация стала возможна и проходит при поддержке ПАО «Газпром».

Личные апартаменты императрицы Екатерины II в Екатерининском дворце – шедевр эпохи классицизма, созданный Чарльзом Камероном и Джакомо Кваренги. Во время Великой Отечественной войны интерьеры Зубовского флигеля были утрачены.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром».

В ходе совместного проекта ГМЗ «Царское Село» и ПАО «Газпром» специалисты компании «Царскосельская янтарная мастерская»воссоздают утраченную отделку восьми залов: Китайского и Купольного залов, Синего (Табакерки), Серебряного и Зеркального кабинетов, Опочивальни, Рафаэлевской комнаты, Туалетной.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром».

Представители СМИ первыми увидели процесс воссоздания плафона в Зеркальном кабинете, установленные зеркала в Опочивальне и пилястры в Серебряном кабинете, живописные вставки на потолке и эскизы художественного плафона в Китайском зале, а также купол, деревянные альфрейные колонны и элементы лепного декора в Купольном зале. Экскурсию по интерьерам провели сотрудники ГМЗ «Царское Село».

- За последний год мы заметно продвинулись вперед. Теперь элементы художественного декора пяти первых комнат изготовлены в мастерских практически полностью, начался их монтаж на стены, потолки и полы. На основании тех фрагментов, что уже установлены, можно представить себе блеск и утонченную изысканность завершенного убранства интерьеров личных комнат Екатерины II. Первыми будут завершены работы в Купольном зале, Серебряном, Зеркальном кабинетах, Табакеркеи Опочивальне, – сообщает заместитель директора по реставрации ГМЗ «Царское Село» Наталья Кудрявцева.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром».

- Огромный объем сложнейших работ выполнили наши мастера, сейчас уже поражают красотой Серебряный кабинет и Купольный зал. Практически завершен живописный с золотом плафон в Зеркальном кабинете, реставрируем исторический паркет этого интерьера. Воссоздаем великолепный паркет в Табакерке и Опочивальне, – говорит директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов.