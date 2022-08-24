Где сделать прививку от гриппа в Санкт-Петербурге в 2022 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в конце августа 2022 года началась ежегодная кампания вакцинации от гриппа. Она нужна для того, чтобы защитить население от массового заболевания, тем более в условиях пандемии коронавируса. Прививка от гриппа в Санкт-Петербурге в 2022 году взрослым делается вакциной «Совигрипп». В этом году Смольный планирует привить более 3,2 миллионов человек, в том числе 510 тысяч детей. Публикуем адреса пунктов вакцинации от гриппа в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Прививка от гриппа в Санкт-Петербурге в 2022 году

Всего в Петербурге планируют привить 60 процентов населения. Вакцинация проводится препаратом «Совигрипп». В город уже доставили 418 тысяч доз лекарства, которые распределили между прививочными пунктами. Как отмечают врачи, желательно сделать и прививку от гриппа, и от коронавируса. Желательно, чтобы между вакцинациями был интервал в один месяц.

Адреса пунктов вакцинации от гриппа в Санкт-Петербурге в 2022 году

Пункты вакцинации от гриппа в Санкт-Петербурге в 2022 году открыты во всех поликлиниках. Вакцинация проходит бесплатно, при себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.

Отметим, что вакцинация от гриппа в Петербурге проводится в тех же кабинетах, что и вакцинация от коронавируса. Полный список прививочных пунктов можно посмотреть по ссылке.

Также в Петербурге будут работать мобильные пункты вакцинации. Как правило они открываются возле метро. 26 августа первый передвижной пункт начнет работу у станции метро «Проспект Просвещения». Информацию об остальных пунктах пока в комитете по здравоохранению пока не сообщали.