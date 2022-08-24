День кино в кинотеатре «Аврора»: Зрители увидят «Бумер», «Кококо» и «Человека из Подольска»

В кинотеатре «Аврора» в День кино покажут лучшие отечественные фильмы последних 25 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В День кино 27 августа кинотеатр «Аврора» в Санкт-Петербурге предлагает зрителям отправиться в путешествие по истории российского кино и вспомнить любимые картины последних 25 лет. За четверть века отечественный кинематограф проделал большой путь, поэтому в афише на 27 августа фильмы самых разных жанров и направлений.

Откроет киномарафон абсолютный хит этого года - фильм «Брат» (1997), который в этом году отмечает 25-летие. О криминальной романтике «нулевых» напомнит культовая картина «Бумер» (2003), также с большим успехом вернувшаяся в прокат в этом году. Однозначно самая атмосферная картина о Петербурге «Питер FM» (2006) этим летом пользуется особой популярностью у горожан и туристов, поэтому она также вошла в программу Дня кино. В афише есть еще один фильм, где Петербург представлен особенно колоритно и сквозь призму разных взглядов на жизнь - «Кококо» (2012). Наконец, современное отечественное кино представляют знаковые картины последних лет - «Аритмия» (2017) и «Человек из Подольска» (2020).

Расписание показов на 27 августа:

12.00 — Брат (1997)

14.00 — Бумер (2003)

16.05 — Питер FM (2006)

17.50 — Кококо (2012)

19.35 — Аритмия (2017)

21.50 — Человек из Подольска (2020)

В честь Дня кино «Аврора» также разыгрывает билеты в кинотеатр. Чтобы выиграть пару билетов с открытой датой, необходимо поделиться увлекательной историей, которая произошла в кинотеатре — необязательно в «Авроре». Все подробности в социальных сетях кинотеатра «Аврора».