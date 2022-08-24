Полиция начала задержания гастарбайтеров у особняка Салтыковой в Петербурге

Полиция приехала с визитом в особняк Салтыковой на Большой Морской, 51. Фото: t.me/sos_snos

Неожиданное продолжение получила многоступенчатая история со скандальным сносом особняка Салтыковой на Большой Морской улице в Петербурге. Днем 24 августа на продолжение демонтажных работ, идущих несмотря на два уголовных дела, пожаловались градозащитники. А вечером к особняку приехал полицейский микроавтобус, в который начали грузить гастарбайтеров.

- Судя по всему, задерживают рабочих со стройплощадки, - сообщают активисты в телеграм-канале «SOS снос чат».

По словам градозащитников, активность полиции совпала с визитом на Большую Морскую, 51 лично главы Следстеного комитета Александра Бастрыкина, который несколько дней назад поручил разобраться со сносом исторических зданий в городе на Неве.

- По неподтвержденным агентурным данным только что в Доме Салтыковой мог быть лично Александр Иванович Бастрыкин, - написали активисты. И позднее добавили: - Мы не ошиблись.

Напомним, что по факту сноса флигелей особняка Салтыковой и избиению снимавшего это градозащитника Олега Мухина были возбуждены два уголовных дела. А к самому главе Следкома обратились петербурсгкие активисты с просьбой разобраться в ситуации. Тот пообещал встретиться с градозащитниками и раскритиковал работу городского управления СК.

По поручению Бастрыкина в центральном аппарате Следственного комитета в Москве после этого эпизода будет создана группа по делам об уничтожении исторических зданий в Петербурге.

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