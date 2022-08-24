«Должны банку 380 тысяч»: Приставы раскрыли неприглядную правду о матери звезды «Улиц разбитых фонарей», у которой эвакуировали «Мазду»

Судебные приставы рассказали, зачем изъяли иномарку у актера Марка Горонка. Фото: СОЦСЕТИ

История с эвакуацией «Мазды» у звезды «Улиц разбитых фонарей» и фильма «Ты у меня одна» Марка Горонка, как оказалось, имеет и вторую сторону медали. Актер ранее жаловался, что на этом автомобиле возил мать-инвалида в больницу, но теперь его изъяли судебные приставы в счет непогашенного кредита. Особенно Горонок возмущался из-за 500 тысяч рублей гонорара, якобы оставленных в бардачке иномарки. Но источник «КП-Петербург» из службы приставов объяснил, что «Мазду» изъяли все-таки по закону.

- Мужчина разыгрывает спектакль перед вами. 22 августа приставы действительно изъяли «Мазду 3», принадлежавшую матери актера Галине Горонок. У пенсионерки был долг в размере 380 тысяч рублей, включая штраф за неисполнение судебного решения. То есть суд обязал женщину выплатить долг банку, но этого не произошло. Поэтому машину изъяли, - объясняет источник «КП-Петербург».

Горонок говорил, что из-за изъятия машины у его матери случился сердечный приступ. Фото: предоставлено "КП"

По словам приставов, Горонок пытался им помешать забрать машину и выдумывал небылицы.

- Он прибежал и представился военнослужащим, якобы ему нужна машина для поездки на спецоперацию. Но актерская игра Марка была неубедительна, так что он сдался. Ему разрешили забрать вещи из машины. Согласитесь, если бы внутри была пачка денег, он бы точно ее взял. Сейчас авто на спецстоянке. Если там и лежит его гонорар, то внутрь никто не залезет. А машину можно легко вернуть, просто заплатить долг. У Горонка есть номер пристава, а на руках у него необходимые документы, - заверил источник.

Сам Марк Горонок добавил «КП-Петербург», что никакие бумаги на руки он не получал, а авто изъяли несмотря на то, что судебные тяжбы еще не окончены.

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