Крестный ход с Казанской иконой Божией Матери пройдет по Невскому проспекту Петербурга 12 сентября

Крестный ход пройдет по Невскому проспекту Петербурга 12 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

В самом центре Санкт-Петербурга состоится крестный ход. В День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, который отмечается 12 сентября, православные верующие отправятся в шествие по Невскому проспекту с Казанской иконой Божьей Матери от Казанского собора до Александро-Невской Лавре, где хранятся мощи князя. Об этом сообщили в митрополии города.

- Праздничный день начнется в 9:00 с богослужения в Казанском соборе, - сообщили в митрополии.

Литургию проведет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Далее участники хода соберутся на Казанской улице и в 11:00 отправятся по Невскому проспекту в сторону лавры с Казанской иконой Божией Матери.

В 10 часов утра в Свято-Троицком соборе также начнется богослужение, после которого в полдень состоится малый крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского из Свято-Троицкого собора Лавры на площадь имени святого князя.