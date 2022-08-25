Крестный ход с Казанской иконой Божией Матери пройдет по Невскому проспекту Петербурга 12 сентября

Крестный ход пройдет по Невскому проспекту Петербурга 12 сентября
Фото: Артем КИЛЬКИН
В самом центре Санкт-Петербурга состоится крестный ход. В День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, который отмечается 12 сентября, православные верующие отправятся в шествие по Невскому проспекту с Казанской иконой Божьей Матери от Казанского собора до Александро-Невской Лавре, где хранятся мощи князя. Об этом сообщили в митрополии города.
- Праздничный день начнется в 9:00 с богослужения в Казанском соборе, - сообщили в митрополии.
Литургию проведет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Далее участники хода соберутся на Казанской улице и в 11:00 отправятся по Невскому проспекту в сторону лавры с Казанской иконой Божией Матери.
В 10 часов утра в Свято-Троицком соборе также начнется богослужение, после которого в полдень состоится малый крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского из Свято-Троицкого собора Лавры на площадь имени святого князя.