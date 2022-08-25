Петербуржцы начали продавать квартиры в хрущевках из-за страха реновации

Пока горожане добились реакции главы СК Бастрыкина на свои беспокойства и приема в городской суд их коллективного иска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три невеселых для петербуржцев буквы – КРТ (комплексное развитие территорий) – продолжают теребить жителям «хрущевок» нервишки. Прозрачнее и понятнее Закон о реновации пока не стал, свежими разъяснениями власти не делятся, разве что общественный штаб по вопросам КРТ, придуманный Заксобранием, уже принял почти три сотни заявок от желающих. Большая часть из них живет в домах, потенциально попадающих под снос-переселение.

– Квоты будем распределять пропорционально: от территорий, где свыше 200 домов попадают под закон, будет представлено 3-4 человека; от районов, где таких домов мало или нет вообще – по одному человеку. Скорее всего, это будет депутат, представляющий данный округ, – разъяснил дальнейшие шаги спикер ЗакСа Александр Бельский.

Словом, горожане по-прежнему толком не знают, в какие районы могут быть переселены, сколько комнат будет в их новых квартирах или сколько денег они смогут выручить за старое жилье.

Реакция со стороны суда и главы СК может не иметь успешных последствий. Но это мощный сигнал для властей о том, что горожане не собираются сдаваться перед спорным законом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЛЯГУШКИ В МОЛОКЕ

Между тем, обеспокоенные петербуржцы стали напоминать двух лягушек в кувшине с молоком. Первые «сложили лапки» и приготовились к худшему, некоторые из них поспешили подстраховаться и продать старые квартиры, пока они не превратились в тыкву. Точнее, бетонную коробку.

В продаже «хрущевки» действительно есть – некоторым объявлениям пара часов от роду, часть публикуют с припиской «Срочная продажа!». На таких фотографиях – все нажитое за десятки лет добро: игрушки, книги, ковры, картины. Квартиры будто и не готовили к основательной продаже, а наскоро опубликовали объявление. Другие же квартиры явно готовы ко встрече с новыми хозяевами – сверкают опустевшими комнатами с неплохим ремонтом и одинокой сантехникой. Судя по предложениям, старенькую однушку на проспекте Славы отдают за 5,4 млн, двушку на Пискаревском проспекте в доме 1968 года – за 6,5 млн, однушку на проспекте Маршала Блюхера – за 5,3 млн рублей.

По мнению риэлтора, продавать жилье в «панельках» сейчас не очень выгодно, зато выгодно покупать. Исполнительный директор агентства недвижимости «Коллегия риелторов» Елена Ковалерова-Павловская заметила в беседе с «КП-Петербург», что новая квартира, которую дадут взамен «хрущевки», будет дороже.

– Я бы не стала спешить с продажей, пока за программу КРТ не взялись в полном объеме. Но даже если жильца сместят в другой район, дом будет новым, цена на квартиры в нем – выше. А вот покупать с целью вложения сейчас можно. Цена на такие квартиры сейчас невысокая, плюс потом покупатель получит взамен альтернативу в новом доме, – считает риэлтор.

Некоторые петербуржцы спешат продать свои "хрущевки" до начала КРТ. На сайте объявлений таких предложений много. Фото: скриншот ЦИАН

СИГНАЛ ПРИНЯТ?

Другие петербуржцы в то же время изо всех сил «барахтали лапками» – безостановочно писали обращения власть имущим (письма с сотнями подписей улетели к главе следкома Александру Бастрыкину, петербургскому омбудсмену Анне Митяниной, парламентариям) и крепко объединялись в сети в большое сообщество.

И молоко под ними стало взбиваться в масло: городской суд принял первый иск горожан об оспаривании закона, а глава СК Бастрыкин поручил проверить, почему людей так беспокоит грядущая реновация. Пока результатов «проверок» ни от суда, ни от главы следкома не поступало, но не успех ли, что на жалобы петербуржцев обратили внимание?

По мнению активного муниципального депутата из Купчино Павла Швеца, который выступает против реновации и переводит на человеческий язык заумные документы властей, прием коллективного иска в суд – важная история.

Горожанам советуют объединяться с соседями и писать обращения в прокуратуру и администрацию президента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Конечно, юридических перспектив отмены законы я здесь не вижу. Но люди сами организовались, подготовили иск вместе с юристами – этот шаг показывает властям, насколько горожане серьезны. Это очередной сигнал тому, что жителей не удастся успокоить словами. Требования петербуржцев понятны и неоднократно сформулированы – отменить закон и полноценно обсудить новый, который защитит людей, а не строительные компании, – поделился Павел Швец в разговоре с «Комсомолкой».

Несмотря на расплывчатые перспективы, горожанам не стоит опускать руки. Швец посоветовал знакомиться с соседями и создавать домовые чаты, чтобы в случае старта программы КРТ сразу же собраться и официально отказаться от участия в большом жилищном проекте. Депутат порекомендовал также писать письма в прокуратуру, администрацию президента, Бастрыкину. По мнению Павла Швеца, губернатор и Заксобрание уже знают о протестах все, поэтому петербургская история должна получить федеральную огласку.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Петербурге согласовали планы реновации двух кварталов по «старой схеме», программе развития застроенных территорий (РЗТ). В поселке Песочный демонтируют ветхие одноэтажные бараки и заменят их новым жильем, построят рядом два детсада и школу. В квартале Гражданский проспект 1-1А демонтируют четыре старых жилых дома, по соседству возведут школу, детсад и врачебный кабинет. В Смольном напомнили, что жителей этих домов расселят обязательно в границах квартала.

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