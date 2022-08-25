Беглов: программа реновации даст возможность улучшить условия жителям хрущевок

Беглов заверил, что реновация улучшит условия жизни обитателей хрущевок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга ответил на один из главных вопросов последнего времени, который больше всего волнует горожан - о законе о комплексном развитии территорий. Он же закон о реновации. Жители хрущевок, которые по программе идут под снос, опасаются что в итоге окажутся выселены на необжитые окраины, так как точных параметров переселения закон не дает. Губернатор их успокоил.

- Мы действуем в соответствии с федеральными нормами и ничего не придумываем. Закон дает возможность петербуржцам, которые живут в хрущевках, в том числе многим очередникам, улучшить свои жилищные условия, - заявил Александр Беглов в эфире одного из городских телеканалов.

В ответ на протесты общественников и самих горожан глава городе заявил, что на теме реновации сейчас очень много спекулируют: «очень много спекуляций, фейков, небылиц, откровенного вранья».

В любом случае, у жителей хрущевок будет право решить, входить в программу реновации или нет. Это обсуждается на общем собрании. Если да, то собственники квартир получат компенсацию по рыночной цене и смогут сами решить, где купить новое жилье.

- Очередники – наниматели квартир будут обеспечены новым жильем по городским нормативам – 18 квадратных метров на человека или 33 метра на одиноко проживающего, - заявил губернатор.

При этом Александр Беглов признал, что проект закона о реновации и нормативно-правовые акты для него еще будут доработаны с учетом общественных обсуждений и предложений жителей Петербурга.

А пока власти города намерены провести пилотный проект реновации в рамках одного квартала, жители которого согласятся участвовать в программе на нынешних условиях.

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