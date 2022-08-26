Экологичные гидрогели ученых СПбГУПТД решат проблему утилизации бумажных отходов. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Учеными Университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) совместно с Институтом высокомолекулярных соединений Российской академии наук (ИВС РАН) впервые разработан экологичный и экономичный метод получения гидрогелей из макулатуры бумаги и картона. Аналогичные синтетические гидрогели применяются в сельском хозяйстве для удержания воды в почве и доставки удобрений в корни растений. В отличие от них, новые экологичные гидрогели нетоксичны для окружающей среды и обладают повышенной водоудерживающей способностью, что позволяет аграрным предприятиям более рационально расходовать ресурсы. Кроме того, гидрогели из макулатуры могут решить проблему утилизации бумажных отходов в России.

- Главное преимущество наших гидрогелей заключается в том, что мы нашли применение волокнам целлюлозы макулатуры, которые в процессе переработки деформируются и не используются при создании бумаги. Таким образом мы решаем проблему утилизации бумажных отходов. В России для переработки используется менее 30% макулатуры, остальные 70% отправляют на полигоны для захоронения, - комментирует один из авторов разработки, кандидат химических наук, доцент кафедры технологии полиграфического производства ВШПМ СПбГУПТД Александра Михаилиди.

Александра Михаилиди. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Ученые СПбГУПТД планируют использовать гидрогели из макулатуры в сфере сельского хозяйства. Благодаря тому, что технология не требует дополнительного оборудования и сырья, они могут быть произведены прямо на заводе по переработке макулатуры, а затем выведены на агропродовольственные рынки.

- Преимущество гидрогелей на основе макулатуры также в том, что они нетоксичны для животных и растений, способны удерживать жидкость в 4000% больше собственной массы и медленно высвобождать ее в засушливые периоды, что способствует более экономному расходу пресной воды и удобрений. По истечению срока службы нашигидрогели разлагаются в почве на природные компоненты, не загрязняя ее, - рассказывает Александра Михаилиди.