Собираем рюкзак в путешествие по Школляндии

На сладкое приготовили сюрприз - шоу мыльных пузырей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кто сказал, что увлекательные приключения возможны только в летние каникулы? Осенью для детей начинается самое большое и интересное путешествие - в мир знаний! Школа - целая вселенная, где ребята взрослеют, учатся, познают себя, радуются, а иногда огорчаются. В этом году кто-то только готовится вступить в этот мир, а для кого-то это уже привычное дело. Начало этого долгого пути после летних каникул всегда самое трудное. Чтобы помочь ребятам «Комсомолка» устраивает яркий праздник для всех желающих - путешествие в страну Школляндию.

С помощью барабана каждый час будут разыгрываться крутые призы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В последний день лета 31 августа на Елагином острове будет царить шум, гам, веселье и позитив. И немудрено! Каждая экспедиция должна начинаться с праздника, тем более когда ее конечная цель - знания. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» приглашает юных покорителей науки и их родителей принять участие в походе по неизведанным тропам Школляндии. Отправиться в путь может любой желающий - вход на праздник свободный.

Отправиться в путь может любой желающий - вход на праздник свободный. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По дороге в загадочную страну ребятам надо преодолеть станции, на которых их ждут аниматоры, конкурсы, игры и лотереи. Чтобы пройти станции нужно будет показать себя с разных сторон: отвечать на вопросы, решать задачки, рисовать, петь, танцевать и еще много всего, что нравится и увлекает детей. После завершения каждого участка юным путешественникам будут ставить печать в специальный паспорт. Бродить по станциям можно в любом порядке, главное - побывать на всех. Когда исследователь Школляндии получит все печати он может участвовать в розыгрыше призов. Нужно просто подойти к сцене и положить паспорт в барабан для розыгрыша. С его помощью каждый час будет определяться победитель. Счастливчиков ждут подарки, среди них: семейные выходные за городом, самокаты, рюкзаки и другие крутые призы. И не думайте,что кто-то уйдет обиженным - все, юные путешественники получат подарок.

Искусные феи-художницы нарисуют красочный аквагрим всем желающим. Фото: Артем КИЛЬКИН

Помимо станций «Комсомолка» приготовила еще много интересного. Искусные феи-художницы нарисуют красочный аквагрим всем желающим. Все время на сцене веселый и яркий ведущий будет развлекать публику и проводить викторины. Так же на сцене выступят детские студии с зажигательными танцами и мелодичными песнями. А еще маленьких первооткрывателей Школляндии научат собирать свой первый рюкзак в школу. Ну и на сладкое мы приготовили сюрприз - развлечение, которое любят и дети, и взрослые, - это шоу мыльных пузырей!

По дороге в загадочную страну ребятам надо преодолеть станции, на которых их ждут аниматоры, конкурсы, игры и лотереи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вас ждут невероятные приключения, вызовы и награды. До встречи на Елагином острове!

ГДЕ: Елагин остров, территория Tele2 Art Space (Эстрадный театр)

КОГДА: 31 августа, с 12:00 до 15:00

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Музей рекордов и фактов ТИТИКАКА – это более 100 экспонатов из Книги Гиннеса! Здесь можно примерить маски позора и ботинки «великана», увидеть Эйфелеву башню размером с зерно и жука больше ладони, оказаться в сердце кита или в челюсти акулы. Интересно взрослым и детям!

Выгодные покупки, постоянные акции и всегда отличное настроение – это народный магазин «Галамарт». Здесь можно найти любые товары для дома и для всей семьи – игрушки, бытовую технику, посуду, гаджеты и многое другое

Санкт-Петербургский государственный клоун-мим-театр «Мимигранты» – единственный государственный театр в Петербурге, работающий в жанре пантомимы и клоунады, вот уже 30 лет. Труппа театра – это актеры высшей квалификации. Миссия театра – сохранение и развитие смеховой культуры, клоунады и пантомимы.

КСТАТИ

Этим летом с 1 Июня по 31 Августа компания Tele2 открыла на территории ЦПКиО им.С.М.Кирова в Эстрадном театре бесплатное пространство для отдыха и творчества Tele2 Art Space. Там с 10:00 до 22:00 можно было легко разобраться в искусстве, слушая лекции о литературе, живописи, кино или архитектуре. Читать их приходили видные специалисты с высокой степенью квалификации и умеющие интересно и просто рассказать о сложных вещах. Неудивительно, что в Культурной столице от желающих посетить эти встречи не было отбоя. Также гости могли насладиться просмотром фильмов на открытом воздухе по вечерам. Кто откажется от бесплатного сеанса любимого фильма на открытом воздухе в теплых петербургских сумерках? Все лето это было излюбленное место для свиданий влюбленных парочек.

А в будние дни туда частенько захаживали фрилансеры, айтишники, дизайнеры и прочие счастливчики, имеющие возможность плодотворно поработать на свежем воздухе за ноутбуком в специально организованном коворкинге.

Посещать Tele2Art Space гости парка могли совершенно свободно - поэтому основная трудность была лишь в том, чтобы найти свободное место. При этом на всей территории действовал бесплатный Wi-Fi, организованный на сети высокоскоростного мобильного интернета Tele2.