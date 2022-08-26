Лекарственная терапия в онкологии: что должен о ней знать каждый пациент

Один из вариантов лечения онкологических заболеваний - лекарственная терапия. Фото: Андрей ГАШЕВ

Один из вариантов лечения онкологических заболеваний - лекарственная терапия. Она включает в себя четыре вида: химиотерапию, гормонотерапию, таргетную терапию и иммунотерапию. Вместе с онкологом-химиотерапевтом, заместителем главного врача по медицинской части клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максимом Астраханцевым и доктором медицинских наук, профессором, главным специалистом по клинической онкологии в СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» Рашидой Орловой выясняем, от чего зависит схема лечения и почему врач выбирает тот или иной вид терапии.

ВИДЫ ТЕРАПИИ

Существует несколько видов лекарственного воздействия, и, прежде чем разбираться в нюансах, нужно о каждом из них узнать более подробно.

Химиотерапия. Используются химиопрепараты, нарушающие процесс деления клеток и разрушающие опухоль. К сожалению, лекарства действуют не только на опухолевые клетки, а на все те, что делятся, - этим и объясняется токсичность химиотерапии. Сегодня врачи выделяют чувствительные к химиотерапии виды опухолей, например, герминогенные опухоли, лимфомы, мелкоклеточный рак легкого, рак яичников. Есть и те опухоли, для лечения которых химия не подходит - это меланома, некоторые виды сарком.

- Химиотерапия была, есть и будет, этот вид лечения показан пациентам в 70 процентах случаев. При этом нельзя считать, что это устаревший вид терапии, он постоянно развивается, появляются новые препараты, схемы лечения, - говорит доктор медицинских наук, профессор, главный специалист по клинической онкологии в СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» Рашида Орлова.

Рашида Орлова. Фото: Юлия ДМИТРИЕВА

Таргетная терапия. Лекарства оказывают прицельное воздействие на опухоль, что снижает количество побочных эффектов и повышает эффективность. Опухолевая клетка имеет на поверхности определенные рецепторы, это таргет или мишень. Врачи выявляют эти рецепторы и воздействуют на клетку препаратами. Когда были синтезированы препараты таргетной терапии, появилась возможность лечить те виды рака, где химиотерапия была бессильна, например рак почки.

- Для того чтобы понять, будет ли таргетный препарат действовать, нужно знать заведомо таргетируемую мутацию в опухоли. Есть ряд опухолей, структуру которых можно не исследовать, так как доказано, что таргетные препараты той или иной группы будут на них действовать. Но бывает, что в ходе лечения пациент утрачивает все возможности таргетной терапии, и тогда можем прибегнуть к проведению вариантов молекулярно-генетического исследования с целью поиска таргетируемых мутаций. То есть найти мишень, с помощью которой мы можем повлиять на опухоль, - продолжает заместитель главного врача по медицинской части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев.

Гормональная терапия. Используется для борьбы с гормонозависимыми опухолями и подходит для локализованной группы больных. В этом виде лечения применяются препараты, подавляющие выработку в организме его естественных гормонов или их взаимодействие с рецепторами. Самый частый вариант опухоли, где применяется данный вариант лечения, - рак молочной железы.

Иммунотерапия. Опухоль может блокировать иммунитет человека, из-за чего иммунитет не видит чужеродные клетки и не препятствует росту опухоли. Иммунопрепараты либо блокируют развитие опухоли, после чего она перестает получать питание через сосуды и погибает, либо активируют и направляют иммунные силы организма на борьбу с опухолью.

УЖЕ НЕ СТРАШНО

Возможности и эффективность лекарственного лечения зависят от типа злокачественного образования. Но самое главное, что это жизнеспасающая терапия, которая, к сожалению, не обходится без побочных эффектов. Хотя эксперты уверяют: бояться их не стоит.

- У каждой группы препаратов свой профиль токсичности. Таргетные препараты, к примеру, могут воздействовать на рецепторы здоровых клеток. Иммунопрепараты обнажают опухоль для иммунной системы, и она начинает уничтожать новообразование. Однако никто не может дать 100%-ной гарантии, что эти препараты не вызовут нежелательных иммуноопосредованных реакций, - рассказывает Максим Астраханцев. - Но все пациенты, которые получают лекарственную терапию, находятся под строжайшим контролем лечащего врача и все нежелательные эффекты вовремя купируются.

Впрочем, современное лекарственное лечение рака и вовсе может обойтись без неприятных осложнений. Но если уж побочка появилась, врачи научились с ней справляться. Доктора составляют индивидуальный список рекомендаций и назначают современные процедуры, которые позволяют перенести лечение с максимально возможным комфортом.

- Почти все осложнения химиотерапии обратимы, если их вовремя корректировать, но здесь очень важную роль играет сознательность пациентов, насколько четко и ответственно они выполняют рекомендации лечащего врача, - добавляет Максим Астраханцев.

Максим Астраханцев. Фото: Юлия ДМИТРИЕВА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД И СТАНДАРТЫ

Довольно часто онкологи используют не один вид лекарственной терапии, а их комбинацию. Например, к химиотерапии могут добавить таргетные или иммунопрепараты.

- К примеру, рак почки можно лечить с помощью таргетных препаратов, а можно комбинировать с иммунопрепаратами. Выбирая тактику и схему лечения, врачи опираются на результаты клинических исследований и рекомендации Минздрава. Сам врач ничего не придумывает и не «изобретает», - говорит Рашида Орлова.

Отечественные клиники работают по стандартам, разработанным на территории России, но иногда пациенты приходят и просят назначить им терапию по европейским или американским стандартам, считая ее более эффективной или менее тяжелой для организма.

- Мы работаем только в соответствии с принципами доказательной медицины и объясняем пациентам, что добиться максимального противоопухолевого эффекта им помогут схемы диагностики, лечения и реабилитации, получившие проверку своей эффективности на практике, - добавляет Максим Астраханцев.

Люди с онкологическими заболеваниями могут получать лекарства бесплатно по рецепту врача. Речь идет о медикаментах, входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и региональные перечни льготных лекарств. Ряд протоколов, доказавших свою эффективность, государством не оплачиваюется, но пациенты могут получать лечение на коммерческих условиях в частных клиниках.