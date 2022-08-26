График выплаты пенсий в сентябре 2022 года в Санкт-Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
Первые осенние выплаты пенсий и социальной помощи в городе на Неве начнутся 3 сентября. Как обычно, деньги можно будет получить во всех отделениях почты, как с обычным графиком, так и со смещенным расписанием. ПФР опубликовал график выплаты пенсий в сентябре 2022 года в Санкт-Петербурге.
В отделениях почты:
5 сентября - за 3, 4 и 5 сентября
6 сентября - за 6 сентября
7 сентября - за 7 сентября
8 сентября - за 8 сентября
9 сентября - за 9 и 10 сентября
12 сентября - за 11 и 12 сентября
13 сентября - за 13 сентября
14 сентября - за 14 сентября
15 сентября - за 15 сентября
16 сентября - за 16 и 17 сентября
19 сентября - за 18 и 19 сентября
20 сентября - за 20 сентября
21 сентября - за 21 сентября
Отделения почты с выходными воскресенье и понедельник:
3 сентября - за 3 и 4 сентября
6 сентября - за 5 и 6 сентября
7 сентября - за 7 сентября
8 сентября - за 8 сентября
9 сентября - за 9 и 10 сентября
10 сентября - за 11 и 12 сентября
13 сентября - за 13 сентября
14 сентября - за 14 сентября
15 сентября - за 15 сентября
16 сентября - за 16 и 17 сентября
17 сентября - за 18 и 19 сентября
20 сентября - за 20 сентября
21 сентября - за 21 сентября
Неполученные пенсии можно забрать до 22 сентября, а выплаты по дополнительному массиву до 16 сентября.
Сбербанк:
20 сентября - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский районы
21 сентября - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, Петродворцовый районы и город Ломоносов
22 сентября - Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский районы
Кредитные организации - 16 сентября
Дополнительные массивы - 5, 12, 19 и 26 сентября.