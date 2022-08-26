График выплаты пенсий в сентябре 2022 года в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Первые осенние выплаты пенсий и социальной помощи в городе на Неве начнутся 3 сентября. Как обычно, деньги можно будет получить во всех отделениях почты, как с обычным графиком, так и со смещенным расписанием. ПФР опубликовал график выплаты пенсий в сентябре 2022 года в Санкт-Петербурге.

График выплаты пенсий в сентябре 2022 года в Санкт-Петербурге

В отделениях почты:

5 сентября - за 3, 4 и 5 сентября

6 сентября - за 6 сентября

7 сентября - за 7 сентября

8 сентября - за 8 сентября

9 сентября - за 9 и 10 сентября

12 сентября - за 11 и 12 сентября

13 сентября - за 13 сентября

14 сентября - за 14 сентября

15 сентября - за 15 сентября

16 сентября - за 16 и 17 сентября

19 сентября - за 18 и 19 сентября

20 сентября - за 20 сентября

21 сентября - за 21 сентября

Отделения почты с выходными воскресенье и понедельник:

3 сентября - за 3 и 4 сентября

6 сентября - за 5 и 6 сентября

7 сентября - за 7 сентября

8 сентября - за 8 сентября

9 сентября - за 9 и 10 сентября

10 сентября - за 11 и 12 сентября

13 сентября - за 13 сентября

14 сентября - за 14 сентября

15 сентября - за 15 сентября

16 сентября - за 16 и 17 сентября

17 сентября - за 18 и 19 сентября

20 сентября - за 20 сентября

21 сентября - за 21 сентября

Неполученные пенсии можно забрать до 22 сентября, а выплаты по дополнительному массиву до 16 сентября.

Сбербанк:

20 сентября - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский районы

21 сентября - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, Петродворцовый районы и город Ломоносов

22 сентября - Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский районы

Кредитные организации - 16 сентября

Дополнительные массивы - 5, 12, 19 и 26 сентября.