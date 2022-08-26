Спасти рядового раненого

Абхазские девушки запомнились зрителям своим упорством и силой воли. Фото: Евгений ГОРДЕЕВ

«Амина, не бойся!», «Вера, посмотри на меня!», «Вика, соберись!» Так азартно и по-женски эмоционально проходило первенство среди женских команд «Военно-медицинской эстафеты» – одного из конкурсов Армейских международных Игр «АрМИ-2022». Местом проведения соревнований в этом году стал пригород Санкт-Петербурга.

Уверенную победу в первенстве одержала команда России. Наши девушки не прошли, а буквально пролетели дистанцию с испытаниями за 7 минут и 7 секунд, установив новый рекорд Игр! Предыдущие рекордсмены выполняли ту же задачу на 40 с лишним секунд дольше. На второй позиции – Узбекистан, на третьей – Беларусь.

Команда России вместе с наставниками. Фото: Евгений ГОРДЕЕВ

Каждая национальная команда состояла из четырех человек – трех женщин-военнослужащих младшего и среднего медперсонала и одного представителя сильного пола в лице механика-водителя. Честь российской сборной защищали гвардии прапорщик медицинской службы Елизавета Пушкина, сержант Валерия Чмир, младший сержант Виктория Басаркина и механик-водитель сержант Вячеслав Филиппов. Наставники команды – подполковники медслужбы Александр Миргородский и Александр Остапенко. Соперниками наших медиков стали представители девяти государств – Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Зимбабве, Вьетнама, Венесуэлы и Мьянмы. От России, помимо основного состава, также выступала дружина ДОСААФ.

Военные медики Узбекистана доставляют лежачего «раненого» на другой берег «водоема» с помощью веревочной переправы. Фото: Евгений ГОРДЕЕВ

Перед каждой командой стояла задача «спасти» двоих «раненых». Девушки работали на скорость, стараясь не набрать штрафных баллов. Следовало пройти следующие испытания. Первого «раненого» одна из медсестер вытаскивает из «подбитого» бронеавтомобиля и тащит на себе до места импровизированной переправы. Ко второму, упавшему на «поле боя», ее коллега подползает, преодолевая полосу препятствий: ров, воронку, завал и инженерное заграждение. Наложив «пострадавшему» кровоостанавливающий жгут и повязку, перехватывает его санитарной лямкой и продолжает ползти вместе с ношей 25 метров. После того, как обоих бойцов доставляют к условному берегу водоема, следует подготовить веревочную переправу, по которой вместе с «трехсотыми» переправиться на другой «берег» и погрузить «раненых» в санитарный автомобиль. Причем делать все приходилось в полной боевой выкладке. Для хрупких девушек, большинство из которых весили с виду не более 45-50 кг, это был непосильный груз. Вернее, был бы непосильным, если бы не сила духа девчат, которым пришлось преодолевать не только физическое и эмоциональное перенапряжение, но и свои фобии.

Участницы из Таджикистана готовят бойца к переправе. Фото: Евгений ГОРДЕЕВ

Представительница Абхазии рядовой Амина Дзидзария была вторым номером в команде и не планировала выходить на старт, но так получилось, что основная участница накануне потянула мышцы... В итоге второй номер стал первым. Амине было так тяжело тащить на себе «раненого», что она несколько раз падала и бросала солдата, но всякий раз превозмогала себя и снова поднималась. Однако, если бы дело было только в этом... Девушка страшно боится высоты, поэтому переправа через водную преграду стала для нее моментом истины. Но и здесь она смогла переступить через себя ради того, чтобы не подвести команду...

– Физически было, конечно, тяжело. Тащить на себе пришлось не меньше 75 кг – это раза в полтора больше, чем я сама вешу. Экипировка, автомат, плюс «раненый». Но прошли дистанцию чисто, с минимумом штрафов, – рассказала участница белорусской команды старшина медслужбы Вера Павленкович.

Переправил раненого – переправься сам! Фото: Евгений ГОРДЕЕВ

– Сегодня был наш день! Благодаря упорным тренировкам нам удалось отработать все до автоматизма и уверенно пройти все испытания. Особенно удалась переправа, на которой спотыкались многие другие команды. Мы очень рады, что не только победили, но и поставили новый рекорд, – поделилась член команды России гвардии прапорщик медицинской службы Елизавета Пушкина. Кстати, на предыдущих армейских Играх девушки три года подряд занимали только второе место.

На следующий день прошли аналогичные соревнования среди мужских команд. Это был последний этап «Военно-медицинской эстафеты». Победа снова была за россиянами, серебро добыли узбеки, бронза у вьетнамцев.

Команда Беларуси. Вот так выглядит радость за «бронзу». Фото: Евгений ГОРДЕЕВ

Результаты предыдущих пяти этапов в категории «Индивидуальное мастерство»: среди мужчин-врачей на пьедестал почёта поднялись майор медслужбы Сергей Помошников, старший лейтенант Андрей Малахов (оба – Россия) и лейтенант Нодирбек Тохиров (Узбекистан), среди женщин-врачей – старшие лейтенанты Юлия Благодир, Надежда Малахова (обе – Россия) и капитан Надежда Франчук (Беларусь), среди представителей среднего и младшего медперсонала все призовые места достались нашим медикам: ефрейтору Каншумасу Карашаеву, прапорщику Аслану Биджиеву, сержанту Рахиму Сенжапову, младшему сержанту Виктории Басаркиной, гв. прапорщику Елизавете Пушкиной и сержанту Валерии Чмир, в конкурсе «Лучший водитель» поздравления принимали рядовой Мадвали Нурматов (Теджикистан), младший сержант Достон Махмудов (Узбекистан) и сержант Т. Макурумуре (Зимбабве). Таким образом, в общекомандном зачете «Военно-медицинской эстафеты» россияне одержали уверенную победу, на втором месте – Узбекистан, на третьем – Вьетнам.