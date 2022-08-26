График выплаты пенсий в сентябре 2022 года в Ленинградской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПФР опубликовал точный график выплаты пенсий в сентябре 2022 года в Ленинградской области. Традиционно выплаты будут проводиться в отделениях почты, Сбербанка и других кредитных организаций, работающих с социальными выплатами. Рассказываем подробно, когда можно получить деньги.

График выплаты пенсий в сентябре 2022 года в Ленинградской области

В отделениях почты:

3 сентября - за 3 и 4 сентября

6 сентября - за 5 и 6 сентября

7 сентября - за 7 сентября

8 сентября - за 8 сентября

9 сентября - за 9 и 10 сентября

10 сентября - за 11 и 12 сентября

13 сентября - за 13 сентября

14 сентября - за 14 сентября

15 сентября - за 15 сентября

16 сентября - за 16 и 17 сентября

17 сентября - за 18 и 19 сентября

20 сентября - за 20 сентября

21 сентября - за 21 сентября

Неполученные пенсии можно забрать до 22 сентября, а выплаты по дополнительному массиву до 16 сентября.

Кредитные организации:

Сбербанк:

19 сентября - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы

20 сентября - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор

Кредитные организации - 16 сентября

Дополнительный массив - 5, 12, 19 и 26 сентября.