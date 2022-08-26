График выплаты пенсий в сентябре 2022 года в Ленинградской области
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ПФР опубликовал точный график выплаты пенсий в сентябре 2022 года в Ленинградской области. Традиционно выплаты будут проводиться в отделениях почты, Сбербанка и других кредитных организаций, работающих с социальными выплатами. Рассказываем подробно, когда можно получить деньги.
В отделениях почты:
3 сентября - за 3 и 4 сентября
6 сентября - за 5 и 6 сентября
7 сентября - за 7 сентября
8 сентября - за 8 сентября
9 сентября - за 9 и 10 сентября
10 сентября - за 11 и 12 сентября
13 сентября - за 13 сентября
14 сентября - за 14 сентября
15 сентября - за 15 сентября
16 сентября - за 16 и 17 сентября
17 сентября - за 18 и 19 сентября
20 сентября - за 20 сентября
21 сентября - за 21 сентября
Неполученные пенсии можно забрать до 22 сентября, а выплаты по дополнительному массиву до 16 сентября.
Кредитные организации:
Сбербанк:
19 сентября - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы
20 сентября - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор
Кредитные организации - 16 сентября
Дополнительный массив - 5, 12, 19 и 26 сентября.