Из Мурино сложнее выехать. Почему 38-часовой переезд из Геленджика в Петербург оказался не таким страшным, как о нем говорили

Обратно ехали с видом на море Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

«Помашите ручкой морю» - с таким девизом корреспондент «КП-Петербург» и еще семь отчаянных путешественников стройным рядом шагали к ждавшему их на вокзале Геленджика автобусу. Маршрут запустили 12 августа, за 38 часов он доставляет туристов из Петербурга в на курорт и обратно. Вместе с ним решила поколесить и корреспондент «КП-Петербург» (репортаж об отдыхе в Геленджике читайте здесь). И если по дороге к морю в салоне автобуса меня ждали разминки на заправках, то, возвращаясь домой, я узнала, как навыки водолаза могут пригодиться на придорожных остановках и что творится в знаменитых южных пробках.

ЗА ПЕРЕВЕС НЕ БЕРУТ

Северную столицу я покидала с одной лишь сумкой в руках. Много ли нужно на отдыхе? Купальник, пару платьев да крем от загара. Но, возвращаясь домой, с собой на вокзал я уже несла, точнее, еле волочила целых три пакета.

В дороге можно успеть и выспаться, и пейзажами за окном полюбоваться Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Чего же вы там понабрали такого? Все ракушки с моря утащили что ли? – удивлялся один из водителей, решивший помочь мне.

- Да нет, там просто варенье из мандаринов тяжелое, - отвечаю я, с сожалением вспомнив, что не взяла на память ни одной ракушки с пляжа.

К варенью также прилагались овощи и фрукты с местного рынка. Не смогла я устоять перед трюками и обаянием местных продавцов, способных втюхать кому угодно 10-киллограмовый арбуз, да еще и домашнего вина в придачу. Все, что за сутки отдыха нажила непосильным трудом, повезла в Петербург. Автобус - это вам не самолет, где за каждый лишний грамм перевеса только и успевай платить. Здесь все более уютно, даже по-домашнему что ли. Водители и пассажиры спустя пару часов уже становятся как родные.

- Нам такой отзыв хороший написали в соцсетях с прошлой поездки! - радостно хвастается один из водителей, который меня в Геленджик и привез.

Одно из развлечений - знаменитые южные пробки Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- «Впечатлен чутким вниманием экипажа индивидуально к каждому пассажиру. Желаю вашему коллективу новых успешных маршрутов», - делится шофер. - Правильно, дорога-то длинная, со всеми породниться успеваешь.

ПРОБКИ ВМЕСТО КИНО

Да, дорога до Геленджика была та еще. Вспоминая опыт прошлой поездки, заранее приготовилась к сладкому сну.

- Волшебный автобус у вас какой-то! – жалуюсь водителям. – Не успеешь сесть, как уже досматриваешь пятый сон.

- Это же хорошо, только не проспите красоту, которую сейчас проезжать будем, - заботливо предупреждают капитаны нашего корабля на колесах.

Пейзажи за окном и вправду стоят того, чтобы вставить спички в закрывающиеся глаза. Дорога из Геленджика серпантинами окутала горы Кавказа. С одной стороны живописные склоны, а с другой… бесконечные пробки. В ряд выстроились сотни автомобилистов.

Разминки на заправках - хороший способ взбодриться Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Чем же еще заниматься в пробке, кроме как рассматривать соседей по несчастью? Вот из окна красной иномарки торчат загорелые ноги красавицы, измученной жарой. В соседней машине тоже несладко – там в открытые окна высунулись сразу трое ребятишек. А вот автомобиль позади забит не детьми, а арбузами, видимо, кто-то, как и я, не устоял перед уговорами продавцов на рынке. Под это веселое зрелище и прохладный ветерок, подаренный кондиционером автобуса, я и уснула в очередной раз. Но ненадолго.

- Остановка! – такой озорной крик мертвого из могилы поднимет.

Так я узнала, что в нашем автобусе поселился новый член экипажа – 8-летний путешественник, который таким жестоким, но верным способом теперь объявлял каждую остановку. Что ж, перекур.

ИСПЫТАНИЕ ВОЗДУХОМ

На стоянке тишь да гладь, а в углу красуется знаменитый придорожный туалет, возле которого уже выстроилась очередь.

Придорожные туалеты - отдельное испытание для путешественников Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Сколько ты не дышал, чтобы туда сходить? – смеется молодой парень над другом, выбежавшим из кабинки со скоростью света.

Тут уж точно не помешают навыки водолазов по задержке воздуха. Это, к счастью, не погружение на глубину, но стресс не меньший. Когда с туалетными процедурами покончено, можно поболтать с разминающимися путешественниками.

- А чего это вы решили рвануть на автобусе в Петербург? – интересуюсь у двух парней, развлекающих себя перекусом с заправки.

- Да так быстрее просто, да и выгоднее получается. Спокойно доедем прямо до дома, - делится один из них, дожевывая хот-дог.

- Вместе отдыхали на море?

- Ты чего? Это у вас там в Петербурге принято, что парни вместе отдыхают, да спинки друг другу кремом натирают. У нас так не положено, - открестился от друга путешественник. – Я в Геленджик к родным ездил, а в Петербург возвращаюсь работать. Друга просто по дороге встретил.

ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ В ВИДЕ АРБУЗА

Приятным бонусом стал вкусный суп в придорожном кафе Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Вот так, оказывается, легко можно задеть чувства суровых южных мужчин. К счастью, их гнев быстро сменился на милость, когда с радостной новостью к нам подошел водитель автобуса.

- Приедем раньше! – ошарашил он. – Все смогут добраться от вокзала на такси или личном транспорте? Метро еще не будет работать.

Все восемь голов дружно и усиленно закивали, дабы не спугнуть удачу. Навигатор гласил, что в 23:00 мы уже будем дома, что на 7 часов раньше положенного.

- Часа в три ночи приедем, раньше никак. Мы итак обгоняем график, потому что время на остановки заложено с учетом полностью забитого автобуса, а вас всего восемь. Там, где могли бы обедать полтора часа, справляемся за 20 минут. Мы, конечно, могли бы разрезать арбуз и вас всех накормить им, чтобы останавливаться каждый пять минут, но, думаю, все хотят оказаться дома пораньше, - смеется водитель.

Решили обойтись без тяжелой артиллерии. Вместо арбуза за каких-то 150 рублей съели огромную порцию супа, к которому бонусом шел салат.

- Сам суп можно было и не заказывать, порции такие огромные, что я бы и одним салатом наелся, - смеется один из путешественников.

Минуя Москву, к трем ночи действительно оказались дома. Я хоть и развлекала себя то вязанием, то книгами и сканвордами, свою остановку все равно благополучно проспала.

За время в пути можно даже успеть повязать Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Выходить-то будете или с нами обратно в Геленджик? - смеялся водитель, пытаясь меня разбудить.

Не досмотрев очередной сон, быстро запаковываю свой «уютный уголок», созданный за столько часов в дороге. Сумки в зубы и вперед. Кстати, из всех моих покупок, не пережили поездку только мягкотелые помидоры.

- Ох, опять эти каменные джунгли, опять работать, - вздыхали один за другим выходящие пассажиры.

Вывод один - путешествие на автобусе ничуть не уступает поезду. Что-что, а приключения вам точно обеспечены!

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