В Ленинградском зоопарке рассказали, насколько длинный язык у жирафа Сони

Жираф захватывает еду языком, будто хоботом. Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке много лет живет самка жирафа Соня. И на днях поклонникам зверинца и самой Сони открыли большую тайну: в зоопарке рассказали, насколько длинный у жирафа язык.

Сотрудники зоопарка показали, как Соня лакомится своим любимым деликатесом - лопухами. Только-только с грядки, между прочим! На записи заметно, как жираф тянется за листиками длиннющим фиолетовым языком и захватывает лопух будто хоботом. Так вот в этом темном мягком хоботе - целых 45 сантиметров! Это максимальная длина, на которую жираф может высунуть язык.

К слову, лопух не просто упадет в желудок жирафу - растение превратится в жвачку, совсем как у коровы. Коров и жирафов можно считать дальними родственниками, ведь они принадлежат к жвачным копытным и имеют четырехкамерный желудок.

- После того как Соня проглотила лопухи, за дело берётся первая камера желудка, переваривающая поступившую кашицу. Пища, которая достаточно мала, проходит через остальную систему пищеварения жирафа, но кусочки с большим содержанием питательных веществ, подвергаются повторному пережевыванию и перевариванию, - рассказали в зоопарке.

Именно такой комок и называется жвачкой. Хитрая схема, чтобы подольше наслаждаться любимой едой!