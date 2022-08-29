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Дом. Семья29 августа 2022 6:18

Нашествие змей напугало отдыхающих на Финском заливе под Петербургом

Наглые ужи сплетались клубками и ползали прямо по людям
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Нашествие змей заметили на берегу Финского залива в Ленобласти

Нашествие змей заметили на берегу Финского залива в Ленобласти

Фото: СОЦСЕТИ

В последние выходные лета под Санкт-Петербургом активизировались змеи. Настоящее нашествие змей заметили отдыхающие на берегу Финского залива в Батарейной бухте Ломоносовского района Ленинградской области. Вечером 28 августа 2022 года люди провожали последние теплые дни и заметили большой клубок ужей, которые бесцеремонно возились рядом с людьми. Видео происходящего было опубликовано в сети.

- Нашествие ужей в Батарейной бухте. Брачный сезон в самом разгаре, - рассказали автор видео.

Однако люди, разбирающиеся в местной фауне отметили, что брачный период у ужей проходит в мае, а летом самки откладывают яйца.

Ужи людей не испугались и даже ползали по их ногам

Ужи людей не испугались и даже ползали по их ногам

Фото: СОЦСЕТИ

- Сезон размножения у ужей приходится на месяц май. Собираться к зиме им еще рановато - просто хорошая популяция, пожалуйста, не трогайте их, - попросили горожане.

На кадрах видно, как змеи активно скручиваются в клубы, быстро перемещаются по берегу и даже спокойно проползают по людям, собравшимся рядом. Пользователи соцсетей от таких картинок лишь ужаснулись и покрылись мурашками.

- Моя фобия, я даже картинки боюсь смотреть, - ахнула одна девушка.

- У меня после таких видео паранойя развивается, - добавила другая.

Добавим, что в этот же день отдыхающие в Парке 300-летия наблюдали еще за одной огромной змеей. Владелица удава решила искупать своего питомца в Финском заливе. Окружающий прогулка такой экзотической "зверюшки" заинтриговала, но ни капли не испугала.

Живой уголокЖивой уголок: Окно в природу