Нашествие змей напугало отдыхающих на Финском заливе под Петербургом

Нашествие змей заметили на берегу Финского залива в Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

В последние выходные лета под Санкт-Петербургом активизировались змеи. Настоящее нашествие змей заметили отдыхающие на берегу Финского залива в Батарейной бухте Ломоносовского района Ленинградской области. Вечером 28 августа 2022 года люди провожали последние теплые дни и заметили большой клубок ужей, которые бесцеремонно возились рядом с людьми. Видео происходящего было опубликовано в сети.

- Нашествие ужей в Батарейной бухте. Брачный сезон в самом разгаре, - рассказали автор видео.

Однако люди, разбирающиеся в местной фауне отметили, что брачный период у ужей проходит в мае, а летом самки откладывают яйца.

Ужи людей не испугались и даже ползали по их ногам Фото: СОЦСЕТИ

- Сезон размножения у ужей приходится на месяц май. Собираться к зиме им еще рановато - просто хорошая популяция, пожалуйста, не трогайте их, - попросили горожане.

На кадрах видно, как змеи активно скручиваются в клубы, быстро перемещаются по берегу и даже спокойно проползают по людям, собравшимся рядом. Пользователи соцсетей от таких картинок лишь ужаснулись и покрылись мурашками.

- Моя фобия, я даже картинки боюсь смотреть, - ахнула одна девушка.

- У меня после таких видео паранойя развивается, - добавила другая.

Добавим, что в этот же день отдыхающие в Парке 300-летия наблюдали еще за одной огромной змеей. Владелица удава решила искупать своего питомца в Финском заливе. Окружающий прогулка такой экзотической "зверюшки" заинтриговала, но ни капли не испугала.