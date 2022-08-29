Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 августа 2022 9:05

Август 2022 года стал самым жарким за всю историю Санкт-Петербурга

Температура воздуха четыре раза установила рекорды
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Август 2022 года стал самым жарким за всю историю Петербурга

Август 2022 года стал самым жарким за всю историю Петербурга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уходящий август 2022 года стал самым жарким в Санкт-Петербурге за всю историю наблюдений за погодой начиная с 1881 года. В течение месяца погода побила четыре температурных рекорда. Один из них установлен в последний выходной лета - температура воздуха поднялась до 30,7 градусов, побив рекорд 1997 года. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Август стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой в Петербурге. Было очень жарко. Полностью перекрыт рекорд августа 72 года, - отметил Колесов.

Даже несмотря на резкое похолодание, которое наступит в Петербурге с 30 августа, месяц выдался очень знойным. За август было побито четыре экстремума температур.

Однако последним теплым днем августа станет только 29 число. Уже с 30 августа похолодает до плюс 17 градусов и начнутся дожди, а с 31 августа в Петербурге всего 11-13 градусов тепла.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

КАРТИНА ДНЯ