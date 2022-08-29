Август 2022 года стал самым жарким за всю историю Санкт-Петербурга

Август 2022 года стал самым жарким за всю историю Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уходящий август 2022 года стал самым жарким в Санкт-Петербурге за всю историю наблюдений за погодой начиная с 1881 года. В течение месяца погода побила четыре температурных рекорда. Один из них установлен в последний выходной лета - температура воздуха поднялась до 30,7 градусов, побив рекорд 1997 года. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Август стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой в Петербурге. Было очень жарко. Полностью перекрыт рекорд августа 72 года, - отметил Колесов.

Даже несмотря на резкое похолодание, которое наступит в Петербурге с 30 августа, месяц выдался очень знойным. За август было побито четыре экстремума температур.

Однако последним теплым днем августа станет только 29 число. Уже с 30 августа похолодает до плюс 17 градусов и начнутся дожди, а с 31 августа в Петербурге всего 11-13 градусов тепла.

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