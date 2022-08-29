Погода на 1 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге: Очень холодно и дожди

Погода на 1 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

День знаний не за горами. Первоклашки с трепетом и предвкушением отправляются первый раз за парты, а школьники постарше возвращаются "грызть гранит науки". В праздник всем хочется быть нарядными. Однако погода на 1 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге вынудит одеваться на школьную линейку не красиво, а тепло. Новый учебный год начнется с дождей и холода. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" (92,0 FM) рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Циклон, который сейчас медленно идет с Прибалтики, испортит нам погоду на 1 сентября, а также на всю последующую неделю, - отметил синоптик.

Днем 1 сентября 2022 года в Петербурге будет всего 11-13 градусов тепла. При этом подует северный ветер, будут идти дожди. На праздничную линейку точно стоит одеть куртку и прихватить с собой дождь. Иначе праздничные банты превратятся в мокрые ленточки.

Колесов добавил, что этот холод пришел в Петербург не насовсем. После прохождения циклона в сентябре еще будут теплые дни, порой даже до плюс 20 градусов. Но осень так или иначе наступает.