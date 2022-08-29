Продажа алкоголя 1 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге: Запретят ли продавать спиртное в День знаний

Продажа алкоголя 1 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День знаний отмечают не только школьники, которые впервые идут за парты, либо продолжают учиться, но и совершеннолетние студенты. Поэтому во многих регионах России продажа алкоголя 1 сентября запрещена вовсе. Рассказываем, будет ли разрешена продажа алкоголя 1 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге действует запрет на продажу спиртных напитков в розничных магазинах каждый день с 22 часов вечера до 11 часов утра. Запрет этот не распространяется на бары, кафе и рестораны.

Что качается продажи алкоголя 1 сентября в Петербурге, то официального запрета на это не существует. На федеральном уровне в Петербурге запрещено продавать алкогольные напитки только в праздник выпускников "Алые паруса". Поэтому 1 сентября 2022 года в Петербурге все магазины смогут спокойно отпускать алкоголь совершеннолетним покупателям.

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