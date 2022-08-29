Сентябрь начнется с аномально холодной погоды в Петербурге

Аномально холодная погода установится в Петербурге в начале сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

29 августа 2022 года - последний теплый день этого лета в Санкт-Петербурге. С 30 августа в городе начнет холодать и пойдут дожди. Начиная с сентября Северную столицу накроет по-полной - температура опустится до 11-15 градусов, будет очень пасмурно, ветрено, словно лета и не было. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Первый день сентября принесет облачную с прояснениями погоду, пройдут кратковременные дожди, сохранится плотный северный ветер, а температура изменится мало, и составит 12-14 градусов тепла, - сообщил синоптик.

Дальше осень продолжит диктовать свои правила. Вторая половина недели пройдет под влиянием циклона, который установит в Петербурге облачную с прояснениями погоду, с дождями и северным ветром. Днем будет всего 12-15 градусов выше нуля, а по ночам совсем холодно - всего плюс 5-8 градусов. Это даже на 4-5 градусов ниже, чем полагается по климатической нормы.

В целом такая отрицательная температурная аномалия продержится в Петербурге до конца первой декады сентября. А дальше, возможно, придет бабье лето.

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