Как заселяется квартал «Новое Горелово»: Ключи за пару часов и подарки новоселам

Первые дома приняли жильцов в 2018 году, а этим летом заехали хозяева квартир последнего корпуса. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

Если набрать в поисковике вопрос: «Сколько времени занимает передача ключей в новостройке?» - ответ не порадует. Вы получите множество пошаговых инструкций, списков документов, советов юристов и поймете: процесс может занять около месяца. В строительной корпорации «ЛенРусСтрой» сделали все, чтобы собственники могли получить ключи от новой квартиры за два-три часа.

ВМЕСТЕ БЫСТРЕЕ

- Дом на тысячу квартир мы передаем максимум за две недели, корпус на 700 квартир - за полторы. То есть в день передается шесть-семь этажей. Мы прекрасно понимаем, что человеку хочется быстрее заехать в новое жилье, особенно если он арендует квартиру и платит ипотеку, поэтому процедуру передачи ключей сделали максимально быстрой, - говорит заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин.

Таких сроков удалось добиться после анализа собственного опыта и тщательной подготовки.

- Мы приглашаем новосела к определенному времени, и он сразу идет в свою квартиру. Там дежурит несколько специалистов - электрики, сантехники, отделочники, представители службы технического надзора. Их задача тут же устранить замечания жильца, если такие появятся. Максимальное количество мелких недочетов устраняется прямо при клиенте, - объясняет Максим Жабин. - Когда квартира осмотрена, остается подписать акт приемки-передачи - новосел спускается в наш офис передачи квартир, расположенный здесь же, в доме. Там он может проконсультироваться с юристами, проголосовать за управляющую компанию, оформить документы и получить ключи. На все уходит два-три часа. После этого можно сразу заселяться - все квартиры сдаются с готовой чистовой отделкой.

БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ

Сегодня многие новоселы приходят на приемку квартиры с независимыми специалистами. Впрочем, это не мешает корпорации «ЛенРусСтрой» передавать более 95 процентов квартир с первого раза. Если же будущий жилец обнаружил недочеты, которые на месте устранить нельзя, компания берет 45 дней на их исправление. Тут уже сроки зависят от производителей материалов и оборудования, которые необходимо заменить или отремонтировать.

Вместе с ключами новоселы получают полезные материалы - инструкцию по эксплуатации квартиры, памятку по заселению, а также карту клиента, которая дает право на скидки от партнеров компании.

Собственникам вручают инструкции, памятки и полезные скидочные карты (на фото гендиректор СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин). Фото: Сергей ТАРАСОВ,

ВСЕ ПОД РУКОЙ

Первые дома в квартале «Новое Горелово» были заселены в 2018 году, а летом 2022-го ключи от квартир получили жители последнего корпуса. Масштабный проект комплексного освоения завершили на четыре года раньше срока! Кстати, СК «ЛенРусСтрой» одной из первых на российском рынке взялась за комплексное освоение территории. Когда другие застройщики ограничивались точечной застройкой, компания начала создавать в своем проекте особую атмосферу комфорта и уюта.

Сейчас, когда квартал полностью застроен, на его территории уже работает школа, а к сентябрю откроется вторая. Два садика принимают малышей, еще один распахнет свои двери воспитанникам совсем скоро. В жилом комплексе есть бульвар и развлекательно-игровое пространство - плей-хаб на 4,5 гектара. Во дворах расположены детские и спортивные площадки, места для отдыха жителей.

Для автомобилистов предусмотрены открытые парковки, построен и функционирует подземный паркинг. Сейчас достраивается многоуровневый крытый паркинг, место в котором можно купить в ипотеку (стройка идет по проектному финансированию).

СОЗДАТЬ УЮТ

Сегодня необходимая инфраструктура в шаговой доступности - это базовая вещь, без которой современное строительство невозможно. А специалисты СК «ЛенРусСтрой» давно стараются не просто обеспечить новоселам комфортное проживание, но и предвосхитить все потребности жителей квартала. К примеру, создают в домах добрососедские центры.

- Это помещения, в которых можно проводить встречи, заниматься с детьми, организовать встречи по интересам, - говорит Максим Жабин. - Там же установлены стиральные машины, в которых можно постирать крупногабаритные вещи, - это избавляет новоселов от необходимости ставить в квартире крупногабаритную стиралку. Обслуживает центры управляющая компания.

А еще СК «ЛенРусСтрой» планирует запустить собственную «Школу уюта» - серию небольших видеороликов, в которых специалисты просто и понятно объяснят покупателям жилья особенности современных планировок, дадут практические советы по обустройству квартиры, расскажут о системе «умный дом» и о том, какие возможности по экономии ресурсов она дает.

- Мы хотим, чтобы люди осознанно покупали квартиры и заранее понимали, как использовать жилплощадь максимально эффективно, - добавляет Максим Жабин. - Тогда и жизнь в новом доме будет в радость.

Кстати, покупатели высоко оценили подход застройщика к строительству домов и отношение к покупателям. Повторных и последующих покупок в СК «ЛенРусСтрой» 43 процента - это очень высокий показатель.

Когда другие ограничивались точечной застройкой, застройщик начал создавать комфортные микрорайоны со всем необходимым. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

На очереди - самый «умный» ЖК Петербурга

Сейчас СК «ЛенРусСтрой» сосредоточилась на строительстве жилого комплекса «ЛесART» в поселке Новоселье. Как и в других проектах компании, в шаговой доступности от нового ЖК будет вся необходимая инфраструктура - школы и детские сады, спортивные площадки и каток, пекарни, рестораны и магазины.

Планировки тоже порадуют разнообразием. В компании есть свой парк техники, производство строительных материалов и проектное бюро. В состав корпорации входит Киришский домостроительный комбинат. И все же новый проект будет особенным.

- Это будет технологичный жилой комплекс на базе «умного дома». Цифровые технологии обеспечат новоселам не только комфорт проживания, но и экономию на коммунальных платежах. Функции «умного дома» будут отвечать за клиентский сервис, сбор и передачу данных о потреблении ресурсов, видеонаблюдение и видеоаналитику, управление доступом и инженерными системами, - говорит Максим Жабин.

Кстати, ЖК «ЛесART» включен в Реестр «умных» новостроек 2022 года. Единый ресурс застройщиков признал комплекс соответствующими требованиям для присвоения новостройке класса «С» «умного дома». «ЛесART» стал первым ЖК в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, который получил такой высокий класс.