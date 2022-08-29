Ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге до 31 октября 2022 года: Что нельзя, нужно ли носить маски

Ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге до 31 октября 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 29 августа 2022 года подписал постановление, по которому продлеваются ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге до 31 октября 2022 года. С начала лета в городе нет строгих запретов, системы пропусков по QR-кодам, разрешены концерты, танцы на дискотеках и походы в кино. Однако некоторые ограничения все же действуют. Рассказываем, что нельзя и нужно ли носить маски в общественных местах.

Ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге до 31 октября 2022 года

В Петербурге практически нет запретов на какие-либо действия. В первую очередь сохраняются рекомендации использовать средства защиты в общественных местах. Особенно в транспорте и магазинах. Обязательно носить маску нигде не нужно, кроме медицинских учреждений, которые имеют право установить такое требование. Также запрещено курение кальянов.

Все остальные правила направлены на меры контроля и защиты горожан от заболевания. Так, в городе действует особый режим предоставления госуслуг, контролируется работа фуд-кортов, везде проводится постоянная дезинфекция.

В трудовой сфере работодателям рекомендуют не пускать на рабочее мест заболевших сотрудников, предоставлять два выходных тем, кто проходит вакцинацию, а также перевести максимально возможное количество сотрудников на удаленный режим работы.